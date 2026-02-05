Рейтинг@Mail.ru
Авиакомпания S7 может заключить контракт на поставку 100 самолетов Ту-214 - РИА Новости, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:22 05.02.2026 (обновлено: 00:30 05.02.2026)
https://ria.ru/20260205/samolety-2072339842.html
Авиакомпания S7 может заключить контракт на поставку 100 самолетов Ту-214
Авиакомпания S7 может заключить контракт на поставку 100 самолетов Ту-214 - РИА Новости, 05.02.2026
Авиакомпания S7 может заключить контракт на поставку 100 самолетов Ту-214
"Объединенная авиастроительная корпорация (часть "Ростеха"), Группа S7 и Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК, в составе группы ВЭБ.РФ)... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T00:22:00+03:00
2026-02-05T00:30:00+03:00
россия
s7 airlines
гтлк
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
ту-214
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068707913_0:317:3071:2044_1920x0_80_0_0_f7cbb2f3e7537fd00a7894fb04b54c61.jpg
https://ria.ru/20251227/tu-214-2065057834.html
https://ria.ru/20251227/tu-214-2065057725.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068707913_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_f0acf516a02510dbe98b681c6106bc70.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, s7 airlines, гтлк, объединенная авиастроительная корпорация (оак), ту-214
Россия, S7 Airlines, ГТЛК, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Ту-214
Авиакомпания S7 может заключить контракт на поставку 100 самолетов Ту-214

ОАК планирует поставить 100 самолетов Ту-214 авиакомпании S7

© Фото : Пресс-служба ОАК | Перейти в медиабанкСамолет Ту-214 на Казанском авиационном заводе
Самолет Ту-214 на Казанском авиационном заводе - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© Фото : Пресс-служба ОАК
Перейти в медиабанк
Самолет Ту-214 на Казанском авиационном заводе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. "Объединенная авиастроительная корпорация (часть "Ростеха"), Группа S7 и Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК, в составе группы ВЭБ.РФ) оформили трехсторонний меморандум о взаимодействии в проекте поставки 100 самолетов модели Ту-214, передает ГТЛК.
"Документ развивает договоренности 2024 года и подтверждает намерение сторон по поставке 100 среднемагистральных самолетов Ту-214, включая воздушные суда с расширенными эксплуатационными характеристиками, адаптированными под модель эксплуатации авиакомпании S7 Airlines", — говорится в сообщении.
Церемония вручения свидетельства об одобрении главного изменения типовой конструкции самолета Ту-214 на Казанском авиационном заводе - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Ту-214 получил свидетельство об одобрении главного изменения конструкции
27 декабря 2025, 14:51
В рамках документа до конца 2026 года стороны планируют подписать соглашения, определяющие временные рамки, объемы и другие важные условия сделки. Меморандум фиксирует достигнутый прогресс за последнее время.
Так, в рамках рабочих групп, созданных ОАК и S7 Group, уточнены технические характеристики Ту-214, необходимые улучшения эксплуатационной документации, а также конфигурация салона, рассчитанного максимум на 213 пассажиров.
В соответствии с заявлением ГТЛК, лизинговая компания в данном проекте будет действовать как финансовый партнер и заказчик, организуя финансирование и поставки новых самолетов.
"В рамках подписанного меморандума ГТЛК … обеспечивает финансирование поставки самолётов Ту-214 производства ОАК для авиакомпании S7", - сообщил глава ГТЛК Михаил Парнев.
Полный цикл эксплуатации самолетов будет осуществлен компаниями из S7 Group: центр инжиниринга S7 Technics станет официальным партнером по технической поддержке нового класса воздушных судов, а центр подготовки S7 Training — для выполнения полного цикла обучения летного и наземного персонала.
"Стороны ориентируются на начало поставок серийных самолетов с 2029 года и продолжат работу в рамках рабочих групп для согласования окончательных условий контрактов", - заключили в ГТЛК.
Среднемагистральный пассажирский самолет Ту-214 - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Алиханов назвал сроки начала серийного выпуска пассажирских Ту-214
27 декабря 2025, 14:50
 
РоссияS7 AirlinesГТЛКОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)Ту-214
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала