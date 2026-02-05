Авиакомпания S7 может заключить контракт на поставку 100 самолетов Ту-214

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. "Объединенная авиастроительная корпорация (часть "Ростеха"), Группа S7 и Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК, в составе группы ВЭБ.РФ) оформили трехсторонний меморандум о взаимодействии в проекте поставки 100 самолетов модели Ту-214, передает ГТЛК.

"Документ развивает договоренности 2024 года и подтверждает намерение сторон по поставке 100 среднемагистральных самолетов Ту-214, включая воздушные суда с расширенными эксплуатационными характеристиками, адаптированными под модель эксплуатации авиакомпании S7 Airlines ", — говорится в сообщении.

В рамках документа до конца 2026 года стороны планируют подписать соглашения, определяющие временные рамки, объемы и другие важные условия сделки. Меморандум фиксирует достигнутый прогресс за последнее время.

Так, в рамках рабочих групп, созданных ОАК и S7 Group, уточнены технические характеристики Ту-214, необходимые улучшения эксплуатационной документации, а также конфигурация салона, рассчитанного максимум на 213 пассажиров.

В соответствии с заявлением ГТЛК, лизинговая компания в данном проекте будет действовать как финансовый партнер и заказчик, организуя финансирование и поставки новых самолетов.

"В рамках подписанного меморандума ГТЛК … обеспечивает финансирование поставки самолётов Ту-214 производства ОАК для авиакомпании S7", - сообщил глава ГТЛК Михаил Парнев.

Полный цикл эксплуатации самолетов будет осуществлен компаниями из S7 Group: центр инжиниринга S7 Technics станет официальным партнером по технической поддержке нового класса воздушных судов, а центр подготовки S7 Training — для выполнения полного цикла обучения летного и наземного персонала.