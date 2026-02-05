Рейтинг@Mail.ru
Российский спецборт покинул Абу-Даби - РИА Новости, 05.02.2026
19:18 05.02.2026
Российский спецборт покинул Абу-Даби
Российский спецборт покинул Абу-Даби - РИА Новости, 05.02.2026
Российский спецборт покинул Абу-Даби
Российский спецборт покинул Абу-Даби после двухдневных переговоров в ОАЭ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.02.2026
в мире, абу-даби, украина, сша, стив уиткофф, ил-62, мирный план сша по украине
В мире, Абу-Даби, Украина, США, Стив Уиткофф, Ил-62, Мирный план США по Украине
Российский спецборт покинул Абу-Даби

Российский спецборт покинул Абу-Даби после двухдневных переговоров в ОАЭ

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВид на Абу-Даби
Вид на Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Вид на Абу-Даби. Архивное фото
АБУ-ДАБИ, 5 фев - РИА Новости. Российский спецборт покинул Абу-Даби после двухдневных переговоров в ОАЭ, передает корреспондент РИА Новости.
Лайнер Ил-62 специального летного отряда "Россия" вылетел из частного аэропорта в эмиратской столице около 18.57 мск.
В Абу-Даби в среду и четверг состоялся второй раунд переговоров по Украине в рамках трехсторонней группы с участием делегаций России, США и Украины. Первый раунд прошел 23-24 января в Абу-Даби, оба они состоялись в закрытом формате, без прессы.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф ранее в четверг сообщил, что Россия, США и Украина в ходе переговоров в Абу-Даби договорились об обмене военнопленными, и назвал сами переговоры подробными и продуктивными.
Флаги ОАЭ у дворца Каср аль-Ватан в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
ОАЭ поблагодарили Россию и Украину после второго раунда консультаций
В миреАбу-ДабиУкраинаСШАСтив УиткоффИл-62Мирный план США по Украине
 
 
