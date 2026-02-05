Бизнес Сахалина привлек 2,6 млрд рублей благодаря гарантийной поддержке

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Предприниматели Сахалина получили финансовую поддержку от кредитных организаций на 2,6 миллиарда рублей, им помог региональный центр гарантийной поддержки, сообщает пресс-служба министерства экономического развития Сахалинской области.

Благодаря деятельности организации предприниматели получили 148 поручительств на общую сумму 916 миллионов рублей. На начало 2026 года сумма действующих поручительств достигла 1,35 миллиарда рублей.

"Наша цель – обеспечить субъектам малого и среднего предпринимательства доступ к кредитным и другим финансовым ресурсам, включая банковские гарантии и займы", – приводит пресс-служба министерства слова директора центра гарантийной поддержки Екатерины Кавериной.

Она добавила, что благодаря привлечению поручительства гарантийного центра клиенты получают больше возможностей для получения кредитов и гарантий в банках или займов в государственных микрофинансовых организациях, а также на более выгодных условиях.

"Мы оказываем реальную поддержку бизнесу в процессе получения финансирования, снижая риски для наших партнеров", – отметила директор центра.

Право на получение поручительства имеют субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП), зарегистрированные на территории Сахалинской области. Ключевым условием является устойчивое финансовое положение компании, которое должно быть подтверждено положительным заключением кредитной или микрофинансовой организации, но не располагают достаточным залоговым обеспечением.

Размер одного поручительства центра ограничен и не может превышать 25 миллионов рублей. При этом гарантия покрывает не более 70% от общей суммы обязательств предпринимателя перед финансовой организацией по договорам кредита, займа или банковской гарантии. Данная финансовая поддержка доступна для привлечения средств как на инвестиционные, так и на прочие цели.

Размер вознаграждения за предоставление поручительства устанавливается в зависимости от двух факторов: срока, на который оно предоставляется, и вида экономической деятельности компании по данным выписки из единого государственного реестра юридических лиц или единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.