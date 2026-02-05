https://ria.ru/20260205/sad-2072434799.html
В Бугуруслане воспитательница детсада обезвредила мужчину с ножом
В Бугуруслане воспитательница детсада обезвредила мужчину с ножом - РИА Новости, 05.02.2026
В Бугуруслане воспитательница детсада обезвредила мужчину с ножом
В городе Бугуруслане мужчина с ножом пытался прорваться в детский сад, но его остановила воспитательница, сообщил мэр Дмитрий Дьяченко. РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T12:53:00+03:00
2026-02-05T12:53:00+03:00
2026-02-05T15:02:00+03:00
происшествия
оренбургская область
бугуруслан
дмитрий дьяченко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072435817_0:0:1094:615_1920x0_80_0_0_7cb1bdb48285842315deaa390bade047.jpg
https://ria.ru/20260203/devochka-2071948261.html
оренбургская область
бугуруслан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072434660_0:49:640:529_1920x0_80_0_0_c1118f8014b3579a5d09426cc0ce653b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, оренбургская область, бугуруслан, дмитрий дьяченко
Происшествия, Оренбургская область, Бугуруслан, Дмитрий Дьяченко
В Бугуруслане воспитательница детсада обезвредила мужчину с ножом
В Бугуруслане воспитательница остановила ворвавшегося в детсад мужчину с ножом
ОРЕНБУРГ, 5 фев — РИА Новости. В городе Бугуруслане мужчина с ножом пытался прорваться в детский сад, но его остановила воспитательница, сообщил мэр Дмитрий Дьяченко.
"В дошкольное учреждение, сломав дверь, пробрался мужчина с ножом. Сразу же была активирована тревожная кнопка, но первой <...> преступника встретила воспитатель детского сада — Лия Наильевна Галеева. Женщина удержала нарушителя до приезда экстренных служб. Благодаря этому удалось избежать трагедии", — написал он в Telegram-канале
.
Воспитательница получила ранение, ей оказали медицинскую помощь. Дети не пострадали.
Нападавшего задержали. Им оказался 25-летний местный житель. Как рассказали в региональном главке МВД, он вырвал запасную дверь детского сада и угрожал ножом персоналу. Воспитателям удалось закрыть его в подвале и нажать тревожную кнопку.
В СК
уточнили, что мужчина был пьян. Следователи возбудили уголовные дела о покушении на убийство и халатности.