Рейтинг@Mail.ru
В Бугуруслане воспитательница детсада обезвредила мужчину с ножом - РИА Новости, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:53 05.02.2026 (обновлено: 15:02 05.02.2026)
https://ria.ru/20260205/sad-2072434799.html
В Бугуруслане воспитательница детсада обезвредила мужчину с ножом
В Бугуруслане воспитательница детсада обезвредила мужчину с ножом - РИА Новости, 05.02.2026
В Бугуруслане воспитательница детсада обезвредила мужчину с ножом
В городе Бугуруслане мужчина с ножом пытался прорваться в детский сад, но его остановила воспитательница, сообщил мэр Дмитрий Дьяченко. РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T12:53:00+03:00
2026-02-05T15:02:00+03:00
происшествия
оренбургская область
бугуруслан
дмитрий дьяченко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072435817_0:0:1094:615_1920x0_80_0_0_7cb1bdb48285842315deaa390bade047.jpg
https://ria.ru/20260203/devochka-2071948261.html
оренбургская область
бугуруслан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072434660_0:49:640:529_1920x0_80_0_0_c1118f8014b3579a5d09426cc0ce653b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, оренбургская область, бугуруслан, дмитрий дьяченко
Происшествия, Оренбургская область, Бугуруслан, Дмитрий Дьяченко
В Бугуруслане воспитательница детсада обезвредила мужчину с ножом

В Бугуруслане воспитательница остановила ворвавшегося в детсад мужчину с ножом

© Фото : пресс-служба главы города БугурусланВоспитатель детского сада Лия Галеева
Воспитатель детского сада Лия Галеева - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© Фото : пресс-служба главы города Бугуруслан
Воспитатель детского сада Лия Галеева. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ОРЕНБУРГ, 5 фев — РИА Новости. В городе Бугуруслане мужчина с ножом пытался прорваться в детский сад, но его остановила воспитательница, сообщил мэр Дмитрий Дьяченко.
"В дошкольное учреждение, сломав дверь, пробрался мужчина с ножом. Сразу же была активирована тревожная кнопка, но первой <...> преступника встретила воспитатель детского сада — Лия Наильевна Галеева. Женщина удержала нарушителя до приезда экстренных служб. Благодаря этому удалось избежать трагедии", — написал он в Telegram-канале.
Воспитательница получила ранение, ей оказали медицинскую помощь. Дети не пострадали.
Нападавшего задержали. Им оказался 25-летний местный житель. Как рассказали в региональном главке МВД, он вырвал запасную дверь детского сада и угрожал ножом персоналу. Воспитателям удалось закрыть его в подвале и нажать тревожную кнопку.
В СК уточнили, что мужчина был пьян. Следователи возбудили уголовные дела о покушении на убийство и халатности.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
В Красноярском крае девочка напала с ножом на сверстницу
3 февраля, 14:42
 
ПроисшествияОренбургская областьБугурусланДмитрий Дьяченко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала