В Бугуруслане воспитательница детсада обезвредила мужчину с ножом

ОРЕНБУРГ, 5 фев — РИА Новости. В городе Бугуруслане мужчина с ножом пытался прорваться в детский сад, но его остановила воспитательница, сообщил мэр Дмитрий Дьяченко.

Нападавшего задержали. Им оказался 25-летний местный житель. Как рассказали в региональном главке МВД, он вырвал запасную дверь детского сада и угрожал ножом персоналу. Воспитателям удалось закрыть его в подвале и нажать тревожную кнопку.