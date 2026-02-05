Рейтинг@Mail.ru
Бразилия интересуется опытом РЖД по управлению железными дорогами
19:52 05.02.2026
Бразилия интересуется опытом РЖД по управлению железными дорогами
Бразилия интересуется опытом РЖД по управлению железными дорогами - РИА Новости, 05.02.2026
Бразилия интересуется опытом РЖД по управлению железными дорогами
Бразилия выразила большой интерес к российскому опыту управления железными дорогами, сообщили РИА Новости в компании по итогам переговоров в Бразилии. РИА Новости, 05.02.2026
2026
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Бразилия выразила большой интерес к российскому опыту управления железными дорогами, сообщили РИА Новости в компании по итогам переговоров в Бразилии.
В мероприятиях российско-бразильского бизнес-форума 4-5 февраля участвует первый заместитель генерального директора РЖД Сергей Павлов.
"В ходе поездки Сергей Павлов провел переговоры с заместителем генерального директора Национального агентства наземного транспорта Бразилии Лукасом Лимой. Бразильская сторона выразила большой интерес к российскому опыту управления железными дорогами", - сообщили в РЖД.
Железная дорога. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
РЖД изучают возможность реализации проектов в Африке
22 мая 2025, 10:56
 
