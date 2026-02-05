https://ria.ru/20260205/rzhd-2072557149.html
Бразилия интересуется опытом РЖД по управлению железными дорогами
Бразилия интересуется опытом РЖД по управлению железными дорогами - РИА Новости, 05.02.2026
Бразилия интересуется опытом РЖД по управлению железными дорогами
Бразилия выразила большой интерес к российскому опыту управления железными дорогами, сообщили РИА Новости в компании по итогам переговоров в Бразилии. РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T19:52:00+03:00
2026-02-05T19:52:00+03:00
2026-02-05T19:59:00+03:00
бразилия
сергей павлов
ржд
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/05/1882323747_0:265:3072:1993_1920x0_80_0_0_239ee4824c717ee5b08785b12c5e24cd.jpg
https://ria.ru/20250522/rzhd-2018422145.html
бразилия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/05/1882323747_49:0:2780:2048_1920x0_80_0_0_7ff24765c1879d04a4e955844263fddb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бразилия, сергей павлов, ржд, в мире
Бразилия, Сергей Павлов, РЖД, В мире
Бразилия интересуется опытом РЖД по управлению железными дорогами
РЖД: Бразилия интересуется российским опытом управления железными дорогами