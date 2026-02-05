Рейтинг@Mail.ru
РЖД проработают возможность обучения железнодорожников из Бразилии - РИА Новости, 05.02.2026
19:46 05.02.2026
РЖД проработают возможность обучения железнодорожников из Бразилии
РЖД проработают возможность обучения железнодорожников из Бразилии - РИА Новости, 05.02.2026
РЖД проработают возможность обучения железнодорожников из Бразилии
РЖД проработают возможность организации обучения железнодорожников из Бразилии, их подготовки и повышения квалификации, сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 05.02.2026
РЖД проработают возможность обучения железнодорожников из Бразилии

РЖД проработают опцию организации обучения железнодорожников из Бразилии

Стенд ОАО РЖД
Стенд ОАО РЖД. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. РЖД проработают возможность организации обучения железнодорожников из Бразилии, их подготовки и повышения квалификации, сообщили РИА Новости в компании.
В мероприятиях российско-бразильского бизнес-форума 4-5 февраля участвует первый замгендиректора РЖД Сергей Павлов. Он в ходе поездки провел переговоры с заместителем генерального директора Национального агентства наземного транспорта Бразилии Лукасом Лимой.
"…проработать опции по организации профильного обучения, подготовки и повышения квалификации железнодорожного персонала, в том числе в рамках мастер-классов в формате онлайн на площадке Академии по транспорту БРИКС, а также выездных программ в Университете Бразилиа", - рассказали в РЖД итоги встречи.
Логотип РЖД - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
В РЖД рассказали о сотрудничестве с Иранскими железными дорогами
29 августа 2025, 15:38
 
Бразилия Сергей Павлов РЖД БРИКС Общество
 
 
