РЖД проработают возможность обучения железнодорожников из Бразилии

РЖД проработают возможность организации обучения железнодорожников из Бразилии, их подготовки и повышения квалификации, сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 05.02.2026
