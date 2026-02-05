"Ростех" разработал снаряды для уничтожения дронов с дистанционным подрывом

"Прицельный комплекс рассчитывает наиболее выгодную точку подрыва в зависимости от траектории полета цели, что позволяет достать дрон шрапнелью. Ввод времени для детонации происходит автоматически по оптической линии. Снаряд позволит значительно повысить эффективность 30-мм пушек, установленных на различных платформах, при стрельбе по беспилотникам", - приводит слова Оздоева пресс-служба.