"Ростех" разработал снаряды для уничтожения дронов с дистанционным подрывом
Новое оружие России
 
11:09 05.02.2026
"Ростех" разработал снаряды для уничтожения дронов с дистанционным подрывом
"Ростех" разработал снаряды для уничтожения дронов с дистанционным подрывом
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЭмблема госкорпорации "Ростех"
Эмблема госкорпорации "Ростех". Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Специалисты "Ростеха" разработали снаряд с дистанционным подрывом для 30-миллиметровых пушек, который повысит эффективность уничтожения беспилотников, сообщили журналистам в пресс-службе госкорпорации.
"Специалисты госкорпорации "Ростех" разработали 30-мм патрон с шрапнельным снарядом и дистанционно-управляемым взрывателем для эффективного поражения беспилотников", - говорится в сообщении.
Первый испытательный полет легкого многоцелевого вертолета Ми-34М1 с отечественным двигателем ВК-650В - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
"Ростех" впервые представит обновленный Ми-34М1 на выставке NAIS 2026
2 февраля, 14:29
Отмечается, что впервые боеприпас будет представлен в единой российской экспозиции "Рособоронэкспорта" на выставке World Defense Show 2026 в Саудовской Аравии.
Снаряд предназначен для стрельбы из малокалиберных артиллерийских систем, оснащенных автоматической пушкой 2А42. Они устанавливаются, в том числе, на боевых машинах десанта, БМП-2, БПМТ, вертолетах Ми-28НМ и Ка-52М.
Как отметил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростех" Бекхан Оздоев, боеприпас разработан чтобы повысить вероятность поражения малогабаритных дронов и барражирующих боеприпасов.
"Прицельный комплекс рассчитывает наиболее выгодную точку подрыва в зависимости от траектории полета цели, что позволяет достать дрон шрапнелью. Ввод времени для детонации происходит автоматически по оптической линии. Снаряд позволит значительно повысить эффективность 30-мм пушек, установленных на различных платформах, при стрельбе по беспилотникам", - приводит слова Оздоева пресс-служба.
World Defense Show 2026пройдет с 8 по 12 февраля в Эр-Рияде.
Ростех представит новейшую РСЗО Сарма на выставке в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
"Ростех" впервые представит новейшую РСЗО "Сарма" на выставке в Эр-Рияде
30 января, 11:08
 
Новое оружие РоссииБезопасностьСаудовская АравияБекхан ОздоевРостехРособоронэкспортБМП-2Ми-28НМ
 
 
