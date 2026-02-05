Рейтинг@Mail.ru
23:01 05.02.2026
Жена парализованного на Пхукете россиянина рассказала о его состоянии
Жена парализованного на Пхукете россиянина рассказала о его состоянии
в мире, пхукет (остров), таиланд, новосибирск, новосибирская областная больница
В мире, Пхукет (остров), Таиланд, Новосибирск, Новосибирская областная больница
Жена парализованного на Пхукете россиянина рассказала о его состоянии

РИА Новости: состояние парализованного на Пхукете россиянина Шеина не улучшилось

НОВОСИБИРСК, 5 фев – РИА Новости. Состояние эвакуированного из Таиланда жителя Новосибирска Евгения Шеина, которого во время отдыха на Пхукете разбил полный паралич из-за синдрома Гийена-Барре, не улучшилось, он по-прежнему не может пошевелиться, рассказала РИА Новости его жена Ольга.
Сорокапятилетнего Евгения, ведущего здоровый образ жизни, в январе внезапно разбил полный паралич во время отдыха на таиландском туристическом острове Пхукет. Диагноз врачей на Пхукете - синдром Гийена-Барре, редкое аутоиммунное заболевание, возникающее у некоторых людей после перенесения какого-либо инфекционного заболевания, даже простудного. В начале февраля его эвакуировали на родину.
"Состояние точно такое же, как и было. Изменений в движении нет, парализован. Динамики нет, ухудшений нет, но и улучшений тоже нет", - рассказала собеседница агентства. Мужчина в настоящее время находится в Новосибирской областной больнице на обследовании.
По словам супруги, Евгению, вероятнее всего предстоит длительная реабилитация в специальном центре. "Сроки – три-шесть месяцев", - рассказала Ольга со слов врачей.
Роспотребнадзор запросил данные об инфекции в отеле в Пхукете
