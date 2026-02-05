Жена парализованного на Пхукете россиянина рассказала о его состоянии

НОВОСИБИРСК, 5 фев – РИА Новости. Состояние эвакуированного из Таиланда жителя Новосибирска Евгения Шеина, которого во время отдыха на Пхукете разбил полный паралич из-за синдрома Гийена-Барре, не улучшилось, он по-прежнему не может пошевелиться, рассказала РИА Новости его жена Ольга.