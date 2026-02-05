https://ria.ru/20260205/rossiya-2072580114.html
Спасенный из плена российский боец рассказал о реакции родных на звонок
Спасенный из плена российский боец рассказал о реакции родных на звонок - РИА Новости, 05.02.2026
Спасенный из плена российский боец рассказал о реакции родных на звонок
Освободившийся из украинского плена российский военнослужащий Юрий рассказал РИА Новости, как родные отреагировали на первый телефонный разговор с ним после его РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T23:56:00+03:00
2026-02-05T23:56:00+03:00
2026-02-05T23:56:00+03:00
россия
курская область
киев
вооруженные силы украины
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019390352_0:176:3019:1874_1920x0_80_0_0_daaa15e71ea2d6ba47f523f626922b66.jpg
https://ria.ru/20260204/vsu-2072093650.html
россия
курская область
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019390352_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_77b536e73f3eae654f689658ccf690fe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, курская область, киев, вооруженные силы украины, общество
Россия, Курская область, Киев, Вооруженные силы Украины, Общество
Спасенный из плена российский боец рассказал о реакции родных на звонок
Боец ВС РФ рассказал о реакции родных на первый звонок после плена