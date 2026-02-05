Рейтинг@Mail.ru
Спасенный из плена российский боец рассказал о реакции родных на звонок - РИА Новости, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:56 05.02.2026
https://ria.ru/20260205/rossiya-2072580114.html
Спасенный из плена российский боец рассказал о реакции родных на звонок
Спасенный из плена российский боец рассказал о реакции родных на звонок - РИА Новости, 05.02.2026
Спасенный из плена российский боец рассказал о реакции родных на звонок
Освободившийся из украинского плена российский военнослужащий Юрий рассказал РИА Новости, как родные отреагировали на первый телефонный разговор с ним после его РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T23:56:00+03:00
2026-02-05T23:56:00+03:00
россия
курская область
киев
вооруженные силы украины
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019390352_0:176:3019:1874_1920x0_80_0_0_daaa15e71ea2d6ba47f523f626922b66.jpg
https://ria.ru/20260204/vsu-2072093650.html
россия
курская область
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019390352_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_77b536e73f3eae654f689658ccf690fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, курская область, киев, вооруженные силы украины, общество
Россия, Курская область, Киев, Вооруженные силы Украины, Общество
Спасенный из плена российский боец рассказал о реакции родных на звонок

Боец ВС РФ рассказал о реакции родных на первый звонок после плена

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПразднование Дня Государственного флага
Празднование Дня Государственного флага - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Празднование Дня Государственного флага. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Освободившийся из украинского плена российский военнослужащий Юрий рассказал РИА Новости, как родные отреагировали на первый телефонный разговор с ним после его возвращения на Родину.
"Были очень рады, плакали. Были очень рады, что я вернулся домой", - сказал Юрий.
Ранее Минобороны РФ сообщило о возвращении из украинского плена 157 российских военных, а также троих граждан России - жителей Курской области, которых Киев незаконно удерживал. Взамен были переданы 157 военнопленных ВСУ.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Военнослужащий ВСУ рассказал, как попал в плен, не доехав до позиции
4 февраля, 09:00
 
РоссияКурская областьКиевВооруженные силы УкраиныОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала