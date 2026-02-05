https://ria.ru/20260205/rossiya-2072556019.html
Умер экс-главнокомандующий ВМФ России Владимир Куроедов
Умер экс-главнокомандующий ВМФ России Владимир Куроедов - РИА Новости, 05.02.2026
Умер экс-главнокомандующий ВМФ России Владимир Куроедов
Бывший главнокомандующий ВМФ РФ адмирал флота Владимир Куроедов скончался на 82-м году жизни, сообщили РИА Новости в его окружении. РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T19:43:00+03:00
2026-02-05T19:43:00+03:00
2026-02-05T19:44:00+03:00
безопасность
вмф рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072555125_0:383:2281:1666_1920x0_80_0_0_2659ed0e4e6f0ee0fa48b628ae0eaada.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072555125_0:169:2281:1880_1920x0_80_0_0_d3a8e4b3a177e13a2c6bce488e02716d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вмф рф, общество
Безопасность, ВМФ РФ, Общество
Умер экс-главнокомандующий ВМФ России Владимир Куроедов
Экс-главнокомандующий ВМФ России Владимир Куроедов умер на 82 году жизни