Умер экс-главнокомандующий ВМФ России Владимир Куроедов
19:43 05.02.2026 (обновлено: 19:44 05.02.2026)
Умер экс-главнокомандующий ВМФ России Владимир Куроедов
Бывший главнокомандующий ВМФ РФ адмирал флота Владимир Куроедов скончался на 82-м году жизни, сообщили РИА Новости в его окружении. РИА Новости, 05.02.2026
безопасность, вмф рф, общество
Безопасность, ВМФ РФ, Общество
Адмирал Владимир Куроедов
Адмирал Владимир Куроедов. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Бывший главнокомандующий ВМФ РФ адмирал флота Владимир Куроедов скончался на 82-м году жизни, сообщили РИА Новости в его окружении.
"Владимир Иванович скончался на 82-м году жизни после долгой продолжительной болезни", - сказал собеседник агентства.
Куроедов возглавлял главкомат ВМФ РФ с 1997 по 2005 годы. Звание адмирал флота ему было присвоено в 2000 году.
 
