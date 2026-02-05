https://ria.ru/20260205/rossiya-2072555679.html
Умер экс-главнокомандующий ВМФ России Владимир Куроедов
Умер экс-главнокомандующий ВМФ России Владимир Куроедов - РИА Новости, 05.02.2026
Умер экс-главнокомандующий ВМФ России Владимир Куроедов
ЭКС-ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ ВМФ РФ АДМИРАЛ ФЛОТА ВЛАДИМИР КУРОЕДОВ СКОНЧАЛСЯ НА 82-М ГОДУ ЖИЗНИ, СООБЩИЛИ РИА НОВОСТИ В ЕГО ОКРУЖЕНИИ РИА Новости, 05.02.2026
вмф рф
Умер экс-главнокомандующий ВМФ России Владимир Куроедов
Экс-главнокомандующий ВМФ России Владимир Куроедов умер на 82 году жизни