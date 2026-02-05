https://ria.ru/20260205/rossiya-2072544968.html
Куба получает слова поддержки из-за рубежа, заявил президент страны
Куба на фоне давления со стороны США получает слова поддержки из-за рубежа, она не одинока, сообщил журналистам президент страны Мигель Диас-Канель Бермудес. РИА Новости, 05.02.2026
БУЭНОС-АЙРЕС, 5 фев - РИА Новости. Куба на фоне давления со стороны США получает слова поддержки из-за рубежа, она не одинока, сообщил журналистам президент страны Мигель Диас-Канель Бермудес.
Он отметил, что Кубе
высказывали слова поддержки официальный представитель МИД России Мария Захарова
, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
, представитель России в ООН
, МИД Китая
, МИД Мексики
, правительство Венесуэлы
, европейские депутаты, различные ассоциации.
"Я могу заверить вас с полным чувством ответственности, что Куба не одинока. И что в такое время есть много людей, правительств, стран, организаций и компаний, которые готовы сотрудничать с Кубой и уже поделились с нами способами, механизмами и намерениями о том, как мы можем это сделать", - сказал президент страны.
Заявление президента транслировалось в соцсетях его администрации
Президент США Дональд Трамп
29 января подписал указ, согласно которому США могут ввести импортные пошлины на товары из стран, продающих или поставляющих нефть Кубе, а также объявил чрезвычайное положение, сославшись на угрозу национальной безопасности, якобы исходящую от Гаваны
