Куба получает слова поддержки из-за рубежа, заявил президент страны

"Я могу заверить вас с полным чувством ответственности, что Куба не одинока. И что в такое время есть много людей, правительств, стран, организаций и компаний, которые готовы сотрудничать с Кубой и уже поделились с нами способами, механизмами и намерениями о том, как мы можем это сделать", - сказал президент страны.