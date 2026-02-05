Рейтинг@Mail.ru
Россия готова помочь Ирану решить проблему с запасами урана, заявил Лавров - РИА Новости, 05.02.2026
17:43 05.02.2026
Россия готова помочь Ирану решить проблему с запасами урана, заявил Лавров
2026
Россия готова помочь Ирану решить проблему с запасами урана, заявил Лавров

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Россия готова внести свой вклад в решение проблемы с запасами обогащенного урана в Иране, если и когда Вашингтону и Тегерану удастся договориться об урегулировании кризиса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
В интервью телеканалу RT Лавров напомнил, что в 2015 году, когда был заключен Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе, в документе были согласованы потолки низкообогащенного урана, который Иран мог иметь, "а все, что "сверху, мы забрали себе, это была часть "пакета".
"Иранцы, израильтяне, американцы знают, что мы опять готовы предложить свои услуги в том, что касается вклада в выполнение договоренности, когда (надеюсь, когда, а не если) она будет достигнута. Она в любом случае будет каким-то образом касаться проблемы обогащения урана, запасов обогащенного урана. У нас здесь есть возможность предложить свои услуги. Стороны знают об этих услугах. Сейчас главное, чтобы они достигли договоренности", - сказал Лавров.
По его словам, договариваться о деталях урегулирования кризиса должны Иран и США.
"Надеюсь, что им не будут мешать. Если в рамках этой сделки возникнут какие-то конкретные шаги, в реализации которых Россия может быть полезна, включая тот наш опыт с сохранением урана, мы эти шаги будем готовы сделать", - заключил министр.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Россия предлагала быть посредником в переговорах США и Ирана, заявил Рябков
3 февраля, 10:05
 
