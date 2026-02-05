Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
14:46 05.02.2026 (обновлено: 16:35 05.02.2026)
Россия вернула из украинского плена 157 военных
Россия вернула с подконтрольной киевскому режиму территории 157 бойцов, сообщили в Минобороны.
2026-02-05T14:46:00+03:00
2026-02-05T16:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
стив уиткофф
сша
курская область
владимир путин
Россия вернула из украинского плена 157 военных

В Россию из украинского плена вернулись 157 военнослужащих

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Россия вернула с подконтрольной киевскому режиму территории 157 бойцов, сообщили в Минобороны.
"Взамен переданы 157 военнопленных ВСУ", — заявили в ведомстве.
Передача тел погибших военных Украине - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Россия и Украина провели обмен телами погибших солдат
29 января, 13:29

Предыдущий обмен пленными по формуле 185 на 185 состоялся 2 октября прошлого года.

Кроме того, на родину вернулись трое жителей Курской области.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Москалькова рассказала о возвращении жителей Курской области из плена
Вчера, 16:35
Отмечается, что ОАЭ и Соединенные Штаты оказали посреднические усилия для возвращения российских военнослужащих.
О том, что Москва, Киев и Вашингтон согласовали обмен военнопленными, сегодня сообщил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. Этого удалось достичь во время второго раунда мирных переговоров, проходящих в Абу-Даби. Встречи проходили в закрытом режиме. По итогам ожидается заявление.
Дмитриев: Попытки Европы помешать урегулированию служат индикатором прогресса в переговорах по Украине - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Дмитриев заявил о прогрессе в переговорах по Украине
Вчера, 10:36

Мирный процесс по Украине

Первый раунд переговоров трехсторонней рабочей группы прошел 23 и 24 января. Стороны обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Вашингтоном.
Мероприятию в ОАЭ предшествовала встреча Владимира Путина с делегацией Соединенных Штатов во главе с Уиткоффом.
Как отметили в Кремле, американцы признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на Аляске 15 августа, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Вот и делай им подарки: энергетическое перемирие закончилось катастрофой
3 февраля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьСтив УиткоффСШАКурская областьВладимир ПутинОАЭ
 
 
