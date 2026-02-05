Россия вернула из украинского плена 157 военных

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Россия вернула с подконтрольной киевскому режиму территории 157 бойцов, сообщили в Минобороны.
"Взамен переданы 157 военнопленных ВСУ", — заявили в ведомстве.
Россия и Украина провели обмен телами погибших солдат
29 января, 13:29
Предыдущий обмен пленными по формуле 185 на 185 состоялся 2 октября прошлого года.
Кроме того, на родину вернулись трое жителей Курской области.
Отмечается, что ОАЭ и Соединенные Штаты оказали посреднические усилия для возвращения российских военнослужащих.
О том, что Москва, Киев и Вашингтон согласовали обмен военнопленными, сегодня сообщил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. Этого удалось достичь во время второго раунда мирных переговоров, проходящих в Абу-Даби. Встречи проходили в закрытом режиме. По итогам ожидается заявление.
Мирный процесс по Украине
Первый раунд переговоров трехсторонней рабочей группы прошел 23 и 24 января. Стороны обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Вашингтоном.
Мероприятию в ОАЭ предшествовала встреча Владимира Путина с делегацией Соединенных Штатов во главе с Уиткоффом.
Как отметили в Кремле, американцы признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на Аляске 15 августа, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.