https://ria.ru/20260205/rossiya-2072468591.html
Троих жителей Курской области, удерживаемых на Украине, вернули в Россию
Троих жителей Курской области, удерживаемых на Украине, вернули в Россию - РИА Новости, 05.02.2026
Троих жителей Курской области, удерживаемых на Украине, вернули в Россию
Украина передала РФ трёх жителей Курской области в рамках обмена военнопленными 157 на 157, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T14:44:00+03:00
2026-02-05T14:44:00+03:00
2026-02-05T14:59:00+03:00
курская область
безопасность
вооруженные силы украины
россия
украина
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019390352_0:176:3019:1874_1920x0_80_0_0_daaa15e71ea2d6ba47f523f626922b66.jpg
https://ria.ru/20260201/tanker-2071543651.html
курская область
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019390352_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_77b536e73f3eae654f689658ccf690fe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, безопасность, вооруженные силы украины, россия, украина, происшествия
Курская область, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, Происшествия
Троих жителей Курской области, удерживаемых на Украине, вернули в Россию
В Россию вернули троих незаконно удерживаемых на Украине жителей Курской области