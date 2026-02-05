Рейтинг@Mail.ru
Троих жителей Курской области, удерживаемых на Украине, вернули в Россию
14:44 05.02.2026 (обновлено: 14:59 05.02.2026)
https://ria.ru/20260205/rossiya-2072468591.html
Троих жителей Курской области, удерживаемых на Украине, вернули в Россию
Троих жителей Курской области, удерживаемых на Украине, вернули в Россию
Троих жителей Курской области, удерживаемых на Украине, вернули в Россию

В Россию вернули троих незаконно удерживаемых на Украине жителей Курской области

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Украина передала РФ трёх жителей Курской области в рамках обмена военнопленными 157 на 157, сообщило Минобороны РФ.
Ранее МО сообщило журналистам, что в четверг с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 157 российских военнослужащих, взамен на 157 военнопленных ВСУ.
"Возвращены трое граждан Российской Федерации – жителей Курской области, незаконно удерживавшихся киевским режимом, которые будут доставлены домой", - говорится в сообщении.
Фото, опубликованное Европейским командованием ВС США в соцсети X - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Член экипажа захваченного США танкера "Маринера" вернулся в Крым
1 февраля, 13:42
 
Заголовок открываемого материала