"За пару дней". На Западе рассказали, как Россия "захватила" Прибалтику
14:21 05.02.2026
"За пару дней". На Западе рассказали, как Россия "захватила" Прибалтику
Военные учения, моделирующие войну России с НАТО в Литве, закончились победой Москвы, пишет The Wall Street Journal. РИА Новости, 05.02.2026
© AP Photo / Mindaugas KulbisВоеннослужащие НАТО
Военнослужащие НАТО - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Военнослужащие НАТО. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Военные учения, моделирующие войну России с НАТО в Литве, закончились победой Москвы, пишет The Wall Street Journal.
"В ходе военных маневров, в отсутствие американского руководства, России удалось за пару дней установить господство над Прибалтикой, развернув первоначально лишь около 15 тысяч военнослужащих", — сообщается в материале.
По сценарию Россия объявила о создании гуманитарного коридора в Калининград и провела операцию по взятию под контроль литовского города Марьямполе, важного транспортного узла, а заявлений Москвы о гуманитарной миссии оказалось достаточно, чтобы США отказались задействовать 5-ю статью устава НАТО.
"Германия проявила нерешительность, а Польша, хотя и мобилизовала войска, но не стала перебрасывать их через границу в Литву. Немецкая бригада, уже дислоцированная в Литве, не вмешалась", — говорится в публикации.
Москва в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле констатировали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
