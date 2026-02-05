"За пару дней". На Западе рассказали, как Россия "захватила" Прибалтику

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Военные учения, моделирующие войну России с НАТО в Литве, закончились победой Москвы, пишет The Wall Street Journal.
"В ходе военных маневров, в отсутствие американского руководства, России удалось за пару дней установить господство над Прибалтикой, развернув первоначально лишь около 15 тысяч военнослужащих", — сообщается в материале.
По сценарию Россия объявила о создании гуманитарного коридора в Калининград и провела операцию по взятию под контроль литовского города Марьямполе, важного транспортного узла, а заявлений Москвы о гуманитарной миссии оказалось достаточно, чтобы США отказались задействовать 5-ю статью устава НАТО.
Москва в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле констатировали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.