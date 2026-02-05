https://ria.ru/20260205/rossiya-2072457753.html
Россия готова реализовать любой атомный проект в Сербии, заявил Лихачев
РФ готова реализовать любой атомный проект в Сербии в любом формате, последнее слово за Белградом, заявил глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. РИА Новости, 05.02.2026
Россия готова реализовать любой атомный проект в Сербии, заявил Лихачев
