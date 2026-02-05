Рейтинг@Mail.ru
Россия готова реализовать любой атомный проект в Сербии, заявил Лихачев - РИА Новости, 05.02.2026
14:08 05.02.2026
Россия готова реализовать любой атомный проект в Сербии, заявил Лихачев
РФ готова реализовать любой атомный проект в Сербии в любом формате, последнее слово за Белградом, заявил глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T14:08:00+03:00
2026-02-05T14:08:00+03:00
сербия
россия
белград (город)
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
в мире
сербия
россия
белград (город)
сербия, россия, белград (город), алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире
Сербия, Россия, Белград (город), Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире
Генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев. Архивное фото
ПАКШ (Венгрия), 5 фев - РИА Новости. РФ готова реализовать любой атомный проект в Сербии в любом формате, последнее слово за Белградом, заявил глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Мы в очередной раз подчеркнем, что готовы к реализации атомного энергетического проекта в любом формате, в котором это будет востребовано Сербией. Мы можем предложить малую мощность, среднюю мощность, большую мощность, предложить ее в альянсе с другими странами и другими партнерами, как на стадии сооружения, так и на стадии эксплуатации", - сказал Лихачев.
Глава "Росатома" подчеркнул, что "последнее слово здесь будет, конечно же, за сербским правительством, за президентом Сербии".
Лихачев также приветствовал снятие властями Сербии моратория на атомную энергетику и сообщил, что в будущем "может быть очень востребован" возможный атомно-энергетический кластер между станциями в Венгрии и Сербии.
Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
"Росатом" приступил к созданию прототипа термоядерного реактора будущего
15 января, 13:38
 
СербияРоссияБелград (город)Алексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"В мире
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
