Россия продолжит поддержку Кубы, заявил Небензя

ООН, 5 фев - РИА Новости. Россия продолжит всячески поддерживать Кубу, переживающую блокаду со стороны США, пообещал постпред РФ в ООН Василий Небензя.

Власти Кубы ранее расценили новые меры США как попытку задушить экономику страны и навязать населению экстремальные условия жизни, в Гаване заявили о нарушении норм международного права и экстерриториальном характере американских санкций.