Россия продолжит поддерживать Венесуэлу, заявил Небензя

ООН, 5 фев - РИА Новости. РФ продолжит поддерживать Венесуэлу и укреплять все сферы стратегического партнерства, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.

"Боливарианским правительством, несмотря на продолжающиеся угрозы извне, проведена впечатляющая работа по стабилизации ситуации и созданию необходимых условий для дальнейшего мирного, стабильного и независимого развития Венесуэлы", - подчеркнул российский постпред.