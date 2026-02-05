Рейтинг@Mail.ru
Россия продолжит поддерживать Венесуэлу, заявил Небензя - РИА Новости, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:54 05.02.2026
https://ria.ru/20260205/rossiya-2072352872.html
Россия продолжит поддерживать Венесуэлу, заявил Небензя
Россия продолжит поддерживать Венесуэлу, заявил Небензя - РИА Новости, 05.02.2026
Россия продолжит поддерживать Венесуэлу, заявил Небензя
РФ продолжит поддерживать Венесуэлу и укреплять все сферы стратегического партнерства, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T03:54:00+03:00
2026-02-05T03:54:00+03:00
в мире
венесуэла
россия
каракас
василий небензя
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974534778_0:357:2351:1680_1920x0_80_0_0_1655046909d140089e5bda5c8fda67ee.jpg
https://ria.ru/20260203/venesuela-2071917828.html
https://ria.ru/20260202/rossija-2071802438.html
венесуэла
россия
каракас
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974534778_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_1971dca5952b6d19a49d4cfb5a48f05c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, россия, каракас, василий небензя, оон
В мире, Венесуэла, Россия, Каракас, Василий Небензя, ООН
Россия продолжит поддерживать Венесуэлу, заявил Небензя

Небензя: Россия продолжит поддерживать Венесуэлу, укреплять партнерство

© AP Photo / Seth WenigВасилий Небензя
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© AP Photo / Seth Wenig
Василий Небензя . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ООН, 5 фев - РИА Новости. РФ продолжит поддерживать Венесуэлу и укреплять все сферы стратегического партнерства, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.
"Мы полностью поддерживаем предпринимаемые официальными властями (Венесуэлы - ред.) усилия по защите государственного суверенитета и национальных интересов. Продолжаем оказывать необходимую поддержку дружественной нам Венесуэле и намерены лишь укреплять все сферы нашего стратегического партнерства", – сказал Небензя российским журналистам.
Участники акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Договор о партнерстве с Россией действует, заявил посол Венесуэлы
3 февраля, 13:01
Он также напомнил, что в первые же часы после "вероломного нападения Соединенных Штатов" в России осудили "акт агрессии и похищение законного президента страны под надуманными предлогами".
РФ на фоне этих событий оставалась в тесном контакте с Каракасом и уполномоченным президентом Венесуэлы Дельси Родригес, добавил он.
"Боливарианским правительством, несмотря на продолжающиеся угрозы извне, проведена впечатляющая работа по стабилизации ситуации и созданию необходимых условий для дальнейшего мирного, стабильного и независимого развития Венесуэлы", - подчеркнул российский постпред.
Флаг Венесуэлы - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Россия видит попытки Венесуэлы выработать новую модальность отношений с США
2 февраля, 20:37
 
В миреВенесуэлаРоссияКаракасВасилий НебензяООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала