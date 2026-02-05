В Белом доме не подтвердили договоренность с Россией по ДСНВ

ВАШИНГТОН, 5 фев – РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт отказалась подтвердить, договорились ли Россия и США о сохранении ограничений в рамках истекшего Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, ДСНВ) на время переговоров по разработке нового соглашения.

"Мне об этом ничего неизвестно", - сказала она во время пресс-брифинга в Белом доме в ответ на вопрос о том существует ли договорённость между США и Россией о соблюдении условий ДСНВ на время переговоров.