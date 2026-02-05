Рейтинг@Mail.ru
В Белом доме не подтвердили договоренность с Россией по ДСНВ
22:56 05.02.2026
В Белом доме не подтвердили договоренность с Россией по ДСНВ
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт отказалась подтвердить, договорились ли Россия и США о сохранении ограничений в рамках истекшего Договора о... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T22:56:00+03:00
2026-02-05T22:56:00+03:00
2026
ВАШИНГТОН, 5 фев – РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт отказалась подтвердить, договорились ли Россия и США о сохранении ограничений в рамках истекшего Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, ДСНВ) на время переговоров по разработке нового соглашения.
Ранее в четверг президент США Дональд Трамп в четверг предложил разработать новое, усовершенствованное соглашение по стратегическим вооружениям с Россией вместо продления ДСНВ.
"Мне об этом ничего неизвестно", - сказала она во время пресс-брифинга в Белом доме в ответ на вопрос о том существует ли договорённость между США и Россией о соблюдении условий ДСНВ на время переговоров.
Срок действия ДСНВ истекает в четверг. Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что после истечения срока действия договора РФ готова продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с документом. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп назвал предложение российского лидера по ДСНВ хорошей идеей, сообщал ряд СМИ.
