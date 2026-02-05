https://ria.ru/20260205/rossija-2072575297.html
Россия и Бразилия обсудили создание совместных производств лекарств
Россия и Бразилия обсудили вопрос организации совместного производства в республике препаратов по борьбе с раком и сахарным диабетом, рассказал вице-премьер РФ... РИА Новости, 05.02.2026
Оверчук: Россия и Бразилия обсудили совместное производство лекарств