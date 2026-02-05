Рейтинг@Mail.ru
Россия и Бразилия обсудили создание совместных производств лекарств - РИА Новости, 05.02.2026
22:39 05.02.2026
Россия и Бразилия обсудили создание совместных производств лекарств
Россия и Бразилия обсудили создание совместных производств лекарств
Россия и Бразилия обсудили вопрос организации совместного производства в республике препаратов по борьбе с раком и сахарным диабетом, рассказал вице-премьер РФ... РИА Новости, 05.02.2026
россия, бразилия, бразилиа, алексей оверчук, михаил мишустин, в мире
Россия, Бразилия, Бразилиа, Алексей Оверчук, Михаил Мишустин, В мире
Россия и Бразилия обсудили создание совместных производств лекарств

Оверчук: Россия и Бразилия обсудили совместное производство лекарств

Флаг Бразилии. Архивное фото
БРАЗИЛИА, 5 фев - РИА Новости. Россия и Бразилия обсудили вопрос организации совместного производства в республике препаратов по борьбе с раком и сахарным диабетом, рассказал вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
Восьмое заседание российско-бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству состоялось в четверг в Бразилиа под председательством премьер-министра РФ Михаила Мишустина и вице-президента Бразилии Жералду Алкмина.
"Особое внимание уделялось таким отраслям как фармацевтика, производство лекарственных препаратов, сотрудничество в области медицины. Мы предлагали лекарства, которые производятся в России, предлагали организацию совместных производств здесь, на территории Бразилии, препаратов по борьбе с раком, против сахарного диабета. В том числе, говорили о передаче технологий", - рассказал Оверчук журналистам по итогам заседания.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Россия обеспечивает минеральные удобрения Бразилии, заявил Мишустин
РоссияБразилияБразилиаАлексей ОверчукМихаил МишустинВ мире
 
 
