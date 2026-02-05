Мишустин рассказал о локализации производства лекарств в Бразилии

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Россия готова рассмотреть варианты локализации в Бразилии производства лекарств, рассчитывает на конструктивный подход бразильского регулятора при регистрации российских лекарств, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая на открытии российско-бразильского бизнес-форума.

"Готовы рассмотреть варианты локализации производства и трансфера технологий. Рассчитываем на конструктивный подход бразильского регулятора при регистрации российских лекарств", - сказал он.