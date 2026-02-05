https://ria.ru/20260205/rossija-2072570281.html
Мишустин рассказал о росте поставок удобрений из России в Бразилию
Мишустин рассказал о росте поставок удобрений из России в Бразилию - РИА Новости, 05.02.2026
Мишустин рассказал о росте поставок удобрений из России в Бразилию
Поставки минеральных удобрений из России в Бразилию за 11 месяцев прошлого года выросли на 5%, до 9 миллионов тонн, сообщил премьер-министр России Михаил... РИА Новости, 05.02.2026
Мишустин рассказал о росте поставок удобрений из России в Бразилию
