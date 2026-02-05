https://ria.ru/20260205/rossija-2072570141.html
Мишустин назвал Россию одним из основных торговых партнеров Бразилии
Мишустин назвал Россию одним из основных торговых партнеров Бразилии
Россия входит в пятерку основных внешнеторговых партнеров Бразилии по импорту, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на открытии... РИА Новости, 05.02.2026
экономика
россия
бразилия
михаил мишустин
россия
бразилия
Мишустин назвал Россию одним из основных торговых партнеров Бразилии
