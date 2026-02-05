Мишустин назвал Россию одним из основных торговых партнеров Бразилии

БРАЗИЛИА, 5 фев - РИА Новости. Россия входит в пятерку основных внешнеторговых партнеров Бразилии по импорту, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на открытии Российско-Бразильского бизнес-форума.

Он отметил, что экономическая составляющая заняла значимое место и в повестке сегодняшнего заседания российско-бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству.