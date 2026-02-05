Рейтинг@Mail.ru
Мишустин рассказал о развитии отношений с Бразилией по широкому спектру - РИА Новости, 05.02.2026
21:22 05.02.2026 (обновлено: 21:27 05.02.2026)
Мишустин рассказал о развитии отношений с Бразилией по широкому спектру
БРАЗИЛИА, 5 фев - РИА Новости. Отношения России и Бразилии развиваются по широкому спектру направлений – в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной областях, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая на открытии Российско-Бразильского бизнес-форума.
"Двусторонние отношения активно развиваются по самому широкому спектру направлений – в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной областях", - сказал Мишустин.
Он процитировал слова президента РФ Владимира Путина о том, что Россия открыта для сотрудничества с иностранным бизнесом.
"Это, разумеется, касается и Бразилии – нашего стратегического партнера в Латинской Америке и на глобальном уровне", - подчеркнул российский премьер.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на VIII заседании Российско-Бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству во дворце Итамарати в Бразилиа - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Россия и Бразилия заинтересованы в сотрудничестве в природоохранной сфере
