Мишустин рассказал о развитии отношений с Бразилией по широкому спектру

БРАЗИЛИА, 5 фев - РИА Новости. Отношения России и Бразилии развиваются по широкому спектру направлений – в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной областях, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая на открытии Российско-Бразильского бизнес-форума.