Россия и Бразилия договорились о сотрудничестве по онкологии - РИА Новости, 05.02.2026
20:55 05.02.2026
Россия и Бразилия договорились о сотрудничестве по онкологии
РФ и Бразилия договорились о сотрудничестве в сфере исследований онкологии и медицинской помощи детям, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 05.02.2026
общество, россия, бразилия, михаил мурашко, михаил мишустин
Общество, Россия, Бразилия, Михаил Мурашко, Михаил Мишустин
Россия и Бразилия договорились о сотрудничестве по онкологии

Флаг Бразилии. Архивное фото
БРАЗИЛИА, 5 фев - РИА Новости. РФ и Бразилия договорились о сотрудничестве в сфере исследований онкологии и медицинской помощи детям, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и члены российского правительства в четверг прилетели в Бразилию для участия в заседании двусторонней комиссии высокого уровня по сотрудничеству.
"Новое - первое - касается двустороннего развития рабочей группы по расширению вопросов по онкологии. Потому что сегодня в том числе приходит и телемедицина, цифровая медицина по исследованию морфологических образцов... Еще у нас плюс ряд направлений касаемо помощи детям", - сказал Мурашко журналистам.
Он отметил важность развития направления работы в изучении онкологических заболеваний, поскольку от этого зависит скорость постановки диагноза. В России сегодня реализуются программы по онкологической помощи, эффективность которых составляет до 92% полного излечения.
Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Мурашко сравнил стоимость лечения онкозаболеваний в России и на Западе
8 декабря 2025, 15:41
 
