Россия и Бразилия заинтересованы в сотрудничестве в природоохранной сфере

БРАЗИЛИА, 5 фев - РИА Новости. Россия и Бразилия выразили заинтересованность в укреплении сотрудничества в природоохранной сфере, следует из совместного заявления премьер-министра РФ Михаила Мишустина и вице-президента Бразилии Жералду Алкмина.
«
"Стороны выразили заинтересованность в укреплении сотрудничества в природоохранной области, включая мониторинг окружающей среды, сохранение и устойчивое использование биоразнообразия, рациональное использование водных ресурсов, лесовосстановление и борьбу с опустыниванием и последствиями засухи", - говорится в заявлении.
Кроме того, стороны признали серьезность проблемы загрязнения пластиковым мусором и его негативного воздействия на окружающую среду и устойчивое развитие.
"В этом контексте Россия и Бразилия подтвердили свою приверженность укреплению многостороннего сотрудничества по данной теме для разработки и принятия на основе консенсуса международного юридически обязывающего документа по загрязнению окружающей среды пластиковым мусором, который бы учитывал разные обстоятельства и возможности стран, избегал мер дискриминационного характера и продвигал решения, основанные на сотрудничестве, добровольной передаче технологий, подготовке кадров и средств, необходимых для имплементации, - отмечается в тексте.