Россия и Бразилия договорились развивать культурное сотрудничество

БРАЗИЛИА, 5 фев - РИА Новости. Россия и Бразилия условились развивать прямой диалог между учреждениями культуры в области музыки, театра и кинематографии, следует из совместного заявления премьер-министра РФ Михаила Мишустина и вице-президента Бразилии Жералду Алкмина.
"Стороны условились поддерживать развитие прямого диалога между учреждениями культуры в области музыки, театра, изобразительного и циркового искусства, а также творческого образования и кинематографии. В этом контексте признали важность заключения соглашения о совместном кинопроизводстве, переговоры по которому ведутся в настоящий момент", - говорится в заявлении.
Также стороны отметили положительный опыт реализации образовательных и культурных мероприятий Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина совместно с бразильскими партнерами, включая Федеральный университет Рио-де-Жанейро и Российско-Бразильскую межкультурную школу в Белфорд-Рошу.
Кроме того, в положительном ключе отмечено создание Российско-Бразильского консорциума технических университетов топливно-энергетического сектора на базе НИУ "Московский энергетический институт" и Федерального университета Рио-де-Жанейро.
"Председатель правительства РФ и вице-президент Бразилии подчеркнули, что расширение сотрудничества в сфере культуры укрепляет комплекс двусторонних отношений", - говорится в тексте документа.
