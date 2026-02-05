Россия и Бразилия договорились развивать культурное сотрудничество

БРАЗИЛИА, 5 фев - РИА Новости. Россия и Бразилия условились развивать прямой диалог между учреждениями культуры в области музыки, театра и кинематографии, следует из совместного заявления премьер-министра РФ Михаила Мишустина и вице-президента Бразилии Жералду Алкмина.

"Стороны условились поддерживать развитие прямого диалога между учреждениями культуры в области музыки, театра, изобразительного и циркового искусства, а также творческого образования и кинематографии. В этом контексте признали важность заключения соглашения о совместном кинопроизводстве, переговоры по которому ведутся в настоящий момент", - говорится в заявлении.