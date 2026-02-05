Рейтинг@Mail.ru
Россия и Бразилия договорились развивать культурное сотрудничество - РИА Новости, 05.02.2026
20:15 05.02.2026
Россия и Бразилия договорились развивать культурное сотрудничество
Россия и Бразилия договорились развивать культурное сотрудничество
бразилия, россия, рио-де-жанейро (город), михаил мишустин, московский энергетический институт
Бразилия, Россия, Рио-де-Жанейро (город), Михаил Мишустин, Московский энергетический институт
редседатель правительства РФ Михаил Мишустин и вице-президент Бразилии Жералду Алкмин во время встречи перед VIII заседанием Российско-Бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству во дворце Итамарати в Бразилиа
© РИА Новости / Юрий Кочетков
редседатель правительства РФ Михаил Мишустин и вице-президент Бразилии Жералду Алкмин во время встречи перед VIII заседанием Российско-Бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству во дворце Итамарати в Бразилиа
БРАЗИЛИА, 5 фев - РИА Новости. Россия и Бразилия условились развивать прямой диалог между учреждениями культуры в области музыки, театра и кинематографии, следует из совместного заявления премьер-министра РФ Михаила Мишустина и вице-президента Бразилии Жералду Алкмина.
Мишустин в четверг прилетел в Бразилию на восьмое заседание двусторонней комиссии высокого уровня по сотрудничеству. Также глава российского правительства вместе с вице-президентом Бразилии Алкмином подписал совместное заявление.
Мишустин подчеркнул важность сотрудничества России и Бразилии
Вчера, 18:07
"Стороны условились поддерживать развитие прямого диалога между учреждениями культуры в области музыки, театра, изобразительного и циркового искусства, а также творческого образования и кинематографии. В этом контексте признали важность заключения соглашения о совместном кинопроизводстве, переговоры по которому ведутся в настоящий момент", - говорится в заявлении.
Также стороны отметили положительный опыт реализации образовательных и культурных мероприятий Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина совместно с бразильскими партнерами, включая Федеральный университет Рио-де-Жанейро и Российско-Бразильскую межкультурную школу в Белфорд-Рошу.
Кроме того, в положительном ключе отмечено создание Российско-Бразильского консорциума технических университетов топливно-энергетического сектора на базе НИУ "Московский энергетический институт" и Федерального университета Рио-де-Жанейро.
"Председатель правительства РФ и вице-президент Бразилии подчеркнули, что расширение сотрудничества в сфере культуры укрепляет комплекс двусторонних отношений", - говорится в тексте документа.
Россия и Бразилия планируют подписать заявление о сотрудничестве
2 февраля, 15:17
 
