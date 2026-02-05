Рейтинг@Mail.ru
Россия и Бразилия заинтересованы в совместном исследовании космоса - РИА Новости, 05.02.2026
20:12 05.02.2026
Россия и Бразилия заинтересованы в совместном исследовании космоса
Россия и Бразилия заинтересованы в совместном исследовании космоса
Россия и Бразилия заинтересованы в совместном исследовании космоса
Россия и Бразилия заинтересованы в совместном мирном исследовании космоса, говорится в совместном заявление по итогам заседания комиссии высокого уровня по... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T20:12:00+03:00
2026-02-05T20:12:00+03:00
в мире
россия
бразилия
бразилиа
михаил мишустин
россия
бразилия
бразилиа
в мире, россия, бразилия, бразилиа, михаил мишустин
В мире, Россия, Бразилия, Бразилиа, Михаил Мишустин
Россия и Бразилия заинтересованы в совместном исследовании космоса

РФ и Бразилия заинтересованы в совместном мирном исследовании космоса

© РИА Новости / Александр Миридонов | Перейти в медиабанкПремьер-министр РФ Михаил Мишустин во время визита в Бразилиа
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время визита в Бразилиа - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / Александр Миридонов
Перейти в медиабанк
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время визита в Бразилиа
БРАЗИЛИА, 5 фев - РИА Новости. Россия и Бразилия заинтересованы в совместном мирном исследовании космоса, говорится в совместном заявление по итогам заседания комиссии высокого уровня по сотрудничеству двух стран.
"Подчеркнута высокая динамика взаимодействия в сфере мирного космоса. Отмечено плодотворное сотрудничество в сфере спутниковой навигации, мониторинга космического пространства и дистанционного зондирования Земли. Стороны подтвердили намерение наращивать кооперацию в этих областях, а также исследовать новые сферы сотрудничества в космической отрасли", - говорится в заявлении.
Восьмое заседание российско-бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству прошло в четверг в Бразилиа под председательством премьер-министра РФ Михаила Мишустина и вице-президента Бразилии Жералду Алкмина.
Михаил Мишустин и Жералду Алкмин - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
России и Бразилии выступили за предотвращение гонки вооружений в космосе
