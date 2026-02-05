Россия и Бразилия заинтересованы в совместном исследовании космоса

БРАЗИЛИА, 5 фев - РИА Новости. Россия и Бразилия заинтересованы в совместном мирном исследовании космоса, говорится в совместном заявление по итогам заседания комиссии высокого уровня по сотрудничеству двух стран.

"Подчеркнута высокая динамика взаимодействия в сфере мирного космоса. Отмечено плодотворное сотрудничество в сфере спутниковой навигации, мониторинга космического пространства и дистанционного зондирования Земли. Стороны подтвердили намерение наращивать кооперацию в этих областях, а также исследовать новые сферы сотрудничества в космической отрасли", - говорится в заявлении.