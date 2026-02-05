https://ria.ru/20260205/rossija-2072558969.html
Россия и Бразилия заинтересованы в совместном исследовании космоса
Россия и Бразилия заинтересованы в совместном исследовании космоса - РИА Новости, 05.02.2026
Россия и Бразилия заинтересованы в совместном исследовании космоса
Россия и Бразилия заинтересованы в совместном мирном исследовании космоса, говорится в совместном заявление по итогам заседания комиссии высокого уровня по... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T20:12:00+03:00
2026-02-05T20:12:00+03:00
2026-02-05T20:12:00+03:00
в мире
россия
бразилия
бразилиа
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072535320_0:118:3106:1865_1920x0_80_0_0_ae8121e0805582fcbeff9e4bccf27b16.jpg
https://ria.ru/20260205/rossija-2072557013.html
россия
бразилия
бразилиа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072535320_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_41295bffe4a67c9866ae3a967fd5e2cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, бразилия, бразилиа, михаил мишустин
В мире, Россия, Бразилия, Бразилиа, Михаил Мишустин
Россия и Бразилия заинтересованы в совместном исследовании космоса
РФ и Бразилия заинтересованы в совместном мирном исследовании космоса