Россия и Бразилия выступили за диверсификацию торговли продукцией АПК
Россия и Бразилия выступили за диверсификацию торговли продукцией АПК
Россия и Бразилия выступают за увеличение объемов и диверсификацию взаимной торговли продукцией агропромышленного комплекса, говорится в совместном заявлении по РИА Новости, 05.02.2026
россия
бразилия
бразилиа
Россия и Бразилия выступили за диверсификацию торговли продукцией АПК
БРАЗИЛИА, 5 фев - РИА Новости. Россия и Бразилия выступают за увеличение объемов и диверсификацию взаимной торговли продукцией агропромышленного комплекса, говорится в совместном заявлении по итогам заседания российско-бразильской комиссии высокого уровня.
Восьмое заседание российско-бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству состоялось в четверг в Бразилиа
под председательством премьер-министра РФ Михаила Мишустина
и вице-президента Бразилии
Жералду Алкмина. По итогам они подписали совместное заявление.
"Подчеркнута важность расширения двустороннего сотрудничества в области сельского хозяйства, в том числе увеличения объемов и диверсификации взаимной торговли продукцией агропромышленного комплекса, не в полной мере соответствующей потенциалу двух экономик-крупных экспортеров сельскохозяйственной продукции", - говорится в заявлении.
В документе отмечается, что стороны согласились с необходимостью более оперативной связи между компетентными службами двух стран, прежде всего в части интеграции информационных ветеринарных и фитосанитарных систем для использования при двусторонней торговле продукцией животного и растительного происхождения.
"Отмечен перспективный характер наращивания научно-технического сотрудничества в области сельского хозяйства, включая селекцию и семеноводство, аграрное образование, генетику сельскохозяйственных животных", - указывается в документе.
Стороны также положительно оценили уровень взаимодействия между профильными министерствами, в том числе в рамках российско-бразильского агрокомитета, шестое заседание которого проведут в этом году.