Россия и Бразилия выступили за диверсификацию торговли продукцией АПК

БРАЗИЛИА, 5 фев - РИА Новости. Россия и Бразилия выступают за увеличение объемов и диверсификацию взаимной торговли продукцией агропромышленного комплекса, говорится в совместном заявлении по итогам заседания российско-бразильской комиссии высокого уровня.

Восьмое заседание российско-бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству состоялось в четверг в Бразилиа под председательством премьер-министра РФ Михаила Мишустина и вице-президента Бразилии Жералду Алкмина. По итогам они подписали совместное заявление.

"Подчеркнута важность расширения двустороннего сотрудничества в области сельского хозяйства, в том числе увеличения объемов и диверсификации взаимной торговли продукцией агропромышленного комплекса, не в полной мере соответствующей потенциалу двух экономик-крупных экспортеров сельскохозяйственной продукции", - говорится в заявлении.

В документе отмечается, что стороны согласились с необходимостью более оперативной связи между компетентными службами двух стран, прежде всего в части интеграции информационных ветеринарных и фитосанитарных систем для использования при двусторонней торговле продукцией животного и растительного происхождения.

"Отмечен перспективный характер наращивания научно-технического сотрудничества в области сельского хозяйства, включая селекцию и семеноводство, аграрное образование, генетику сельскохозяйственных животных", - указывается в документе.