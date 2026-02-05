Рейтинг@Mail.ru
Россия и Бразилия выступили за диверсификацию торговли продукцией АПК - РИА Новости, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:02 05.02.2026
https://ria.ru/20260205/rossija-2072557926.html
Россия и Бразилия выступили за диверсификацию торговли продукцией АПК
Россия и Бразилия выступили за диверсификацию торговли продукцией АПК - РИА Новости, 05.02.2026
Россия и Бразилия выступили за диверсификацию торговли продукцией АПК
Россия и Бразилия выступают за увеличение объемов и диверсификацию взаимной торговли продукцией агропромышленного комплекса, говорится в совместном заявлении по РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T20:02:00+03:00
2026-02-05T20:02:00+03:00
россия
бразилия
бразилиа
михаил мишустин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0b/1794749232_0:165:3053:1882_1920x0_80_0_0_54aa8af55f48c12754c2fc8edeb6926d.jpg
https://ria.ru/20260203/minpromtorg-2071875202.html
россия
бразилия
бразилиа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0b/1794749232_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_7b7963fb59eb7e9682fd98ef98fbf5d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, бразилия, бразилиа, михаил мишустин, в мире
Россия, Бразилия, Бразилиа, Михаил Мишустин, В мире
Россия и Бразилия выступили за диверсификацию торговли продукцией АПК

РФ и Бразилия выступили за увеличение и диверсификацию торговли продукцией АПК

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗерно
Зерно - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Зерно. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРАЗИЛИА, 5 фев - РИА Новости. Россия и Бразилия выступают за увеличение объемов и диверсификацию взаимной торговли продукцией агропромышленного комплекса, говорится в совместном заявлении по итогам заседания российско-бразильской комиссии высокого уровня.
Восьмое заседание российско-бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству состоялось в четверг в Бразилиа под председательством премьер-министра РФ Михаила Мишустина и вице-президента Бразилии Жералду Алкмина. По итогам они подписали совместное заявление.
"Подчеркнута важность расширения двустороннего сотрудничества в области сельского хозяйства, в том числе увеличения объемов и диверсификации взаимной торговли продукцией агропромышленного комплекса, не в полной мере соответствующей потенциалу двух экономик-крупных экспортеров сельскохозяйственной продукции", - говорится в заявлении.
В документе отмечается, что стороны согласились с необходимостью более оперативной связи между компетентными службами двух стран, прежде всего в части интеграции информационных ветеринарных и фитосанитарных систем для использования при двусторонней торговле продукцией животного и растительного происхождения.
"Отмечен перспективный характер наращивания научно-технического сотрудничества в области сельского хозяйства, включая селекцию и семеноводство, аграрное образование, генетику сельскохозяйственных животных", - указывается в документе.
Стороны также положительно оценили уровень взаимодействия между профильными министерствами, в том числе в рамках российско-бразильского агрокомитета, шестое заседание которого проведут в этом году.
Гранулированные калийные удобрения - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Россия является мировым лидером по экспорту удобрений, заявил Минпромторг
3 февраля, 10:38
 
РоссияБразилияБразилиаМихаил МишустинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала