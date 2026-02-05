России и Бразилии выступили за предотвращение гонки вооружений в космосе

«

"Сопредседатели КВУ акцентировали важность и неотложность задачи предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве. Выразили поддержку выработке международного юридически обязывающего инструмента с запретом на размещение в космосе оружия любого вида, а также на применение силы или угрозы силой в отношении космических объектов или с их помощью", - сообщается в документе.