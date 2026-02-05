https://ria.ru/20260205/rossija-2072557013.html
России и Бразилии выступили за предотвращение гонки вооружений в космосе
России и Бразилии выступили за предотвращение гонки вооружений в космосе - РИА Новости, 05.02.2026
России и Бразилии выступили за предотвращение гонки вооружений в космосе
Россия и Бразилия считают важной и неотложной задачу предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве, сообщается в совместном заявлении... РИА Новости, 05.02.2026
России и Бразилии выступили за предотвращение гонки вооружений в космосе
РФ и Бразилия считают важной задачу предотвращения гонки вооружений в космосе