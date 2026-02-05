Рейтинг@Mail.ru
России и Бразилии выступили за предотвращение гонки вооружений в космосе
19:51 05.02.2026
России и Бразилии выступили за предотвращение гонки вооружений в космосе
России и Бразилии выступили за предотвращение гонки вооружений в космосе
бразилия, россия, михаил мишустин
России и Бразилии выступили за предотвращение гонки вооружений в космосе

Михаил Мишустин и Жералду Алкмин
БРАЗИЛИА, 5 фев - РИА Новости. Россия и Бразилия считают важной и неотложной задачу предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве, сообщается в совместном заявлении премьер-министра РФ Михаила Мишустина и вице-президента Бразилии Жералду Алкмина, подписанном по итогам заседания комиссии высокого уровня по сотрудничеству в Бразилии.
«
"Сопредседатели КВУ акцентировали важность и неотложность задачи предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве. Выразили поддержку выработке международного юридически обязывающего инструмента с запретом на размещение в космосе оружия любого вида, а также на применение силы или угрозы силой в отношении космических объектов или с их помощью", - сообщается в документе.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
