Россия обеспечивает минеральные удобрения Бразилии, заявил Мишустин - РИА Новости, 05.02.2026
17:36 05.02.2026
Россия обеспечивает минеральные удобрения Бразилии, заявил Мишустин
Россия обеспечивает минеральные удобрения Бразилии, заявил Мишустин
экономика, бразилия, россия, михаил мишустин, луис инасиу лула да силва
Экономика, Бразилия, Россия, Михаил Мишустин, Луис Инасиу Лула да Силва
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
БРАЗИЛИА, 5 фев - РИА Новости. Россия обеспечивает около четверти потребностей Бразилии в импорте минеральных удобрений, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Россия обеспечивает около четверти потребностей Бразилии в импорте минеральных удобрений", - сказал Мишустин на заседании Российско-Бразильской Комиссии высокого уровня по сотрудничеству.
Глава российского кабмина также отметил поставки на российский продовольственный рынок бразильских товаров, в первую очередь мяса и кофе.
"Такая взаимовыгодная кооперация позволяет нам вносить совместный весомый вклад в обеспечение продовольственной безопасности", - добавил он.
Мишустин прилетел в Бразилию на восьмое заседание двусторонней комиссии высокого уровня по сотрудничеству. В графике премьера также участие в бизнес-форуме и встреча с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой.
ЭкономикаБразилияРоссияМихаил МишустинЛуис Инасиу Лула да Силва
 
 
