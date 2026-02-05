https://ria.ru/20260205/rossija-2072475561.html
Заделы российских ученых позволяют не копировать чужое, заявил Путин
Научные заделы российских ученых позволяют России не копировать чужое, а задавать тенденции в развитии технологий будущего, сообщил президент РФ Владимир Путин.
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Научные заделы российских ученых позволяют России не копировать чужое, а задавать тенденции в развитии технологий будущего, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Именно такие масштабные заделы в знаниях позволяют не догонять, не копировать чужое, а самим задавать тенденции в развитии технологий будущего", - сказал Путин
на вручении премий в области науки и инноваций молодым ученым.
Глава государства выделил первые отечественные безопасные ядерные батарейки, уникальную технологию извлечения лития из природных вод и техногенных растворов, а также фундаментальные исследования в области математики.
Премия президента в области науки и инноваций для молодых ученых была учреждена в 2008 году, ее размер составляет пять миллионов рублей. Она присуждается за результаты исследований, вносящих значительный вклад в развитие науки, разработку образцов новой техники и прогрессивных технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы, укрепление обороноспособности страны.