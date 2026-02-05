Москва придерживается договора о партнерстве с Тегераном, заявил Нарышкин

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин, говоря о ситуации вокруг Ирана, сказал журналистам, что Москва будет во всех статьях придерживаться договора о стратегическом партнерстве с Тегераном.