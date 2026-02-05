Рейтинг@Mail.ru
14:12 05.02.2026
Москва придерживается договора о партнерстве с Тегераном, заявил Нарышкин
Москва придерживается договора о партнерстве с Тегераном, заявил Нарышкин

Нарышкин: Москва будет придерживаться договора о партнерстве с Тегераном

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин, говоря о ситуации вокруг Ирана, сказал журналистам, что Москва будет во всех статьях придерживаться договора о стратегическом партнерстве с Тегераном.
"Иран наш партнер. Вы совершенно точно вспомнили и упомянули соглашение, которое было заключено между Ираном и Российской Федерацией. Мы его будем придерживаться во всех его статьях", - сказал Нарышкин.
Лавров назвал обострение отношений США и Ирана потенциально взрывоопасным
Лавров назвал обострение отношений США и Ирана потенциально взрывоопасным
Вчера, 08:26
 
