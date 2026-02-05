Рейтинг@Mail.ru
Россия после истечения ДСНВ будет вести себя ответственно, заявил Нарышкин - РИА Новости, 05.02.2026
14:12 05.02.2026
Россия после истечения ДСНВ будет вести себя ответственно, заявил Нарышкин
Россия после истечения ДСНВ будет вести себя ответственно, заявил Нарышкин - РИА Новости, 05.02.2026
Россия после истечения ДСНВ будет вести себя ответственно, заявил Нарышкин
Россия после истечения срока действия ДСНВ будет вести себя ответственно, анализировать ситуацию и поведение других стран, имеющих ядерное оружие, заявил... РИА Новости, 05.02.2026
россия, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), договор снв-3
Россия, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Договор СНВ-3
Россия после истечения ДСНВ будет вести себя ответственно, заявил Нарышкин

Нарышкин: РФ после ДСНВ будет анализировать поведение стран с ядерным оружием

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Россия после истечения срока действия ДСНВ будет вести себя ответственно, анализировать ситуацию и поведение других стран, имеющих ядерное оружие, заявил журналистам директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.
«
"И в дальнейшем Россия будет вести себя ответственно и анализировать эту ситуацию и поведение других стран, прежде всего тех стран, которые обладают ядерным оружием", - сказал Нарышкин.
Он подчеркнул, что Россия стремилась сохранить этот договор, но при этом взяла обязательства придерживаться его до даты истечения срока действия.
Архитектурный ансамбль Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Песков рассказал о позиции России по ядерному оружию после прекращения ДСНВ
Россия Сергей Нарышкин Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России) Договор СНВ-3
 
 
