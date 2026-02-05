https://ria.ru/20260205/rossija-2072367331.html
Заседание межправительственной комиссии России и Кубы пройдет в апреле
Заседание межправительственной комиссии России и Кубы пройдет в апреле
Посол России в Гаване Виктор Коронелли сообщил в интервью РИА Новости, что 23-е заседание межправительственной российско-кубинской комиссии (МПК) состоится в... РИА Новости, 05.02.2026
Заседание межправительственной комиссии России и Кубы пройдет в апреле
Заседание межправительственной комиссии РФ и Кубы пройдет в апреле в России