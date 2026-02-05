https://ria.ru/20260205/rossija-2072365075.html
Лавров рассказал о влиянии событий в Венесуэле на Россию
Лавров рассказал о влиянии событий в Венесуэле на Россию - РИА Новости, 05.02.2026
Лавров рассказал о влиянии событий в Венесуэле на Россию
Россия видит, как вслед за событиями в Венесуэле российские компании вытесняются из страны, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T08:24:00+03:00
2026-02-05T08:24:00+03:00
2026-02-05T08:24:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
нью-йорк (город)
сергей лавров
николас мадуро
силия флорес
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/16/1738100980_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_9b3c45f42ce91b278da60429dff7f61c.jpg
https://ria.ru/20260205/lavrov-2072364890.html
венесуэла
сша
нью-йорк (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/16/1738100980_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_51ba39cf3470c29bfecd19dadaf442a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венесуэла, сша, нью-йорк (город), сергей лавров, николас мадуро, силия флорес
В мире, Венесуэла, США, Нью-Йорк (город), Сергей Лавров, Николас Мадуро, Силия Флорес
Лавров рассказал о влиянии событий в Венесуэле на Россию
Лавров заявил, что российские компании вытесняют из Венесуэлы