Лавров рассказал о влиянии событий в Венесуэле на Россию
08:24 05.02.2026
Лавров рассказал о влиянии событий в Венесуэле на Россию
Лавров рассказал о влиянии событий в Венесуэле на Россию - РИА Новости, 05.02.2026
Лавров рассказал о влиянии событий в Венесуэле на Россию
Россия видит, как вслед за событиями в Венесуэле российские компании вытесняются из страны, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T08:24:00+03:00
2026-02-05T08:24:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
нью-йорк (город)
сергей лавров
николас мадуро
силия флорес
венесуэла
сша
нью-йорк (город)
в мире, венесуэла, сша, нью-йорк (город), сергей лавров, николас мадуро, силия флорес
В мире, Венесуэла, США, Нью-Йорк (город), Сергей Лавров, Николас Мадуро, Силия Флорес
Лавров рассказал о влиянии событий в Венесуэле на Россию

Лавров заявил, что российские компании вытесняют из Венесуэлы

МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Россия видит, как вслед за событиями в Венесуэле российские компании вытесняются из страны, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
"И прямо сейчас, вслед за событиями в Венесуэле, наши компании откровенно вытесняются из Венесуэлы", - сказал Лавров в интервью Рику Санчесу для телеканала RT ко Дню дипломатического работника.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Соединенных Штатов. Первое заседание суда уже состоялось в Нью-Йорке, там Мадуро и его жена заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Лавров: Москва готова внести вклад в разрешение ситуации на Ближнем Востоке
В миреВенесуэлаСШАНью-Йорк (город)Сергей ЛавровНиколас МадуроСилия Флорес
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
