Россия не навязывает себя в посредники по Ближнему Востоку, заявил Лавров - РИА Новости, 05.02.2026
08:21 05.02.2026 (обновлено: 08:47 05.02.2026)
Россия не навязывает себя в посредники по Ближнему Востоку, заявил Лавров
в мире, иран, сша, израиль, сергей лавров, дональд трамп
В мире, Иран, США, Израиль, Сергей Лавров, Дональд Трамп
Россия не навязывает себя в посредники по Ближнему Востоку, заявил Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Россия не навязывает себя Израилю, Ирану или США в посредники в нынешнем урегулировании осложнения на Ближнем Востоке, но обсуждает его в своих контактах со странами, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
"В настоящее время мы не навязываем себя в качестве посредников Израилю, Ирану или Соединенным Штатам. В наших контактах с ними мы просто обсуждаем эту ситуацию", - сказал Лавров в интервью Рику Санчесу для телеканала RT ко Дню дипломатического работника.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что "огромная армада" направляется в сторону Ирана, и выразил надежду, что Тегеран согласится заключить "справедливую и равноправную" сделку, предполагающую полный отказ от ядерного оружия. Американский лидер напомнил, что в июне 2025 года США нанесли удары по иранским ядерным объектам в рамках операции "Полуночный молот" (Midnight Hammer). Он заявил, что "следующая атака будет еще хуже", и призвал "не дать этому случиться".
