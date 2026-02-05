Россия не навязывает себя в посредники по Ближнему Востоку, заявил Лавров

МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Россия не навязывает себя Израилю, Ирану или США в посредники в нынешнем урегулировании осложнения на Ближнем Востоке, но обсуждает его в своих контактах со странами, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.