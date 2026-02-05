https://ria.ru/20260205/rezervy-2072503548.html
Международные резервы России обновили исторический максимум
Международные резервы России обновили исторический максимум - РИА Новости, 05.02.2026
Международные резервы России обновили исторический максимум
Российские международные резервы по состоянию на 30 января выросли до 826,8 миллиарда долларов, достигнув нового исторического максимума, следует из сообщения... РИА Новости, 05.02.2026
Международные резервы России обновили исторический максимум
Международные резервы РФ достигли $826,8 млрд и обновили исторический максимум