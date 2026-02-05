Рейтинг@Mail.ru
16:15 05.02.2026 (обновлено: 16:33 05.02.2026)
Международные резервы России обновили исторический максимум
Международные резервы России обновили исторический максимум
Международные резервы России обновили исторический максимум

Международные резервы РФ достигли $826,8 млрд и обновили исторический максимум

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Российские международные резервы по состоянию на 30 января выросли до 826,8 миллиарда долларов, достигнув нового исторического максимума, следует из сообщения Центробанка.
"Они увеличились за неделю на 39,9 миллиарда долларов США, или на 5,1 процента, в основном из-за положительной переоценки", — говорится в заявлении регулятора.

Международные (золотовалютные) резервы — высоколиквидные иностранные активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства. Состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

По состоянию на 23 января они составляли 786,9 миллиарда долларов.
Металлург переносит горячий отлитый золотой слиток высшей пробы - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Минфин предложил ограничить вывоз физлицами золотых слитков
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
