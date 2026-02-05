РЭЦ назвал четыре столпа поддержки российского экспорта

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Успех российского экспорта обеспечивают гибкость инструментов, достаточное финансирование, слаженная инфраструктура институтов и продуманная регуляторика, заявила генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина на конференции "Сделано в России. Выбирают в мире" в Казани.

В рамках конференции состоялось пленарное заседание "Экспорт как вектор развития МСП". Участие приняли: статс-секретарь – заместитель министра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов, депутат Государственной думы РФ, председатель комитета Государственной думы по экономической политике Максим Топилин, депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по малому и среднему предпринимательству, федеральный координатор партийного проекта "Предпринимательство" Альфия Когогина, заместитель премьер-министра Республики Татарстан – министр экономики Республики Татарстан Мидхат Шагиахметов, заместитель премьер-министра Республики Татарстан – министр промышленности и торговли Республики Татарстан Олег Коробченко.

"Я не устаю напоминать: возможность пережить и пандемию, и первые, самые сложные годы санкций с гораздо большей устойчивостью, чем от нас ожидали, у нас появилась благодаря тому, что еще в 2015-2017 годах в стране была выстроена осмысленная государственная система поддержки экспорта. Она стала тем надежным фундаментом, который позволил нам устоять. А этот фундамент, в свою очередь, покоится на "четырех столпах", где каждый критически важен. Во-первых, это гибкие инструменты поддержки, адаптированные под разные этапы жизни экспортера", - отметила Никишина.

Она подчеркнула значимость инфраструктуры центров поддержки экспорта, которая работает в 85 регионах России уже более 15 лет и является ключевым инструментом для развития экспорта МСП "на местах".

"Во-вторых, достаточное финансирование, без которого любой инструмент мертв. В-третьих, слаженная инфраструктура институтов, работающая на задачи экспортеров. И наконец, продуманная регуляторика – законы и стимулы. Именно эта система позволила нашему экспорту до 2021 года расти, опережая мировые темпы, и наша главная задача сегодня – вернуть эту динамику", – добавила она.

"Задача по увеличению несырьевого неэнергетического экспорта и достижению национальной цели, которую поставил президент Российской Федерации, является для нас ключевой. Экспорт прямым образом влияет на развитие наших промышленных предприятий. Поддержка, которую оказывает правительство и Российский экспортный центр помогает им в достижении всех экономических показателей. Сейчас наша работа направлена на то, чтобы не просто количественно увеличить несырьевой экспорт, но и развивать его качественно, экспортировать больше высокотехнологичной продукции", – отметил Чекушов. Также он подчеркнул, что огромная работа уже проделана Центрами поддержки экспорта.

"Центры поддержки экспорта уже стали абсолютным авторитетом и эффективной точкой входа на внешние рынки для экспортеров из регионов. Их работа должна быть не просто продолжена, ей должен быть задан дополнительный импульс. Для этого в федеральном бюджете уже предусмотрено 2,4 млрд рублей. Эти центры должны работать по принципу "одного окна", который у нас уже реализован на федеральном уровне", – обратил внимание Чекушов.

"На самом деле, ключевой тренд современной экономической политики заключается в том, что практически все инициативы, исходящие от профильных ведомств, в конечном счете имеют своей целью поддержку несырьевого экспорта и активное продвижение национальных товаров на мировые рынки. Этот комплексный подход создает мощный стимул для укрепления конкурентоспособности российских компаний. Достигается это в том числе через целевые инструменты поддержки малого и среднего бизнеса, такие как программы РЭЦ и другие меры, направленные на развитие внешнеторговой деятельности", - прокомментировал Топилин.

Важно понимать, что данный эффект является результатом синергии, добавил он: стимулирование производства и инвестиций в реальном секторе экономики - за что, среди прочих, отвечает Минпромторг России - напрямую увязывается с экспортными возможностями предприятий. Таким образом, меры поддержки, которые отраслевые министерства закладывают в решения правительства, работают на единую цель - создание конкурентоспособных товаров и их успешный выход на международную арену. Все это в совокупности и дает кумулятивный положительный эффект для экономики в целом.

Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".