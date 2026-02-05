Рейтинг@Mail.ru
РЭЦ открыл представительство в Татарстане - РИА Новости, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:24 05.02.2026 (обновлено: 12:32 05.02.2026)
https://ria.ru/20260205/rets-2072419311.html
РЭЦ открыл представительство в Татарстане
РЭЦ открыл представительство в Татарстане - РИА Новости, 05.02.2026
РЭЦ открыл представительство в Татарстане
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) открыл свое представительство в Татарстане, сообщила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина на встрече с... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T12:24:00+03:00
2026-02-05T12:32:00+03:00
экономика
россия
республика татарстан (татарстан)
российский экспортный центр (рэц)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072422712_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_4ef05abb03935654028fe1345bd688fc.jpg
https://ria.ru/20260205/dialog-2072388071.html
https://ria.ru/20260128/rets-2070748293.html
https://ria.ru/20260203/rets-2071912147.html
россия
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072422712_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_e238ad3a2a0d4589a15dec9b93ca1c8b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, республика татарстан (татарстан), российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, Республика Татарстан (Татарстан), Российский экспортный центр (РЭЦ)
РЭЦ открыл представительство в Татарстане

Российский экспортный центр открыл представительство в Казани

© Фото : Новости российского экспорта | РЭЦ/TelegramВстреча главы Татарстана Рустама Минниханова и генерального директора РЭЦ Вероники Никишиной
Встреча главы Татарстана Рустама Минниханова и генерального директора РЭЦ Вероники Никишиной - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© Фото : Новости российского экспорта | РЭЦ/Telegram
Встреча главы Татарстана Рустама Минниханова и генерального директора РЭЦ Вероники Никишиной
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) открыл свое представительство в Татарстане, сообщила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина на встрече с главой региона Рустамом Миннихановым в Казани.
"Татарстан демонстрирует высокий экспортный потенциал, как и уровень развития партнерских связей с зарубежными странами, в том числе со странами исламского мира. С учетом этого Российский экспортный центр открыл Представительство в Казани – долгожданное событие, к которому мы с вами готовились", – сообщила Вероника Никишина.
В Казани состоялся открытый диалог Минпромторга РФ, РЭЦ и центров поддержки экспорта - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Диалог Минпромторга, РЭЦ и центров поддержки экспорта состоялся в Казани
Вчера, 10:28
"Поддержка республиканских предприятий-экспортеров и продвижение продукции на внешние рынки - важные направления развития внешнеэкономической деятельности Татарстана. Экономика нашей республики интегрирована в систему мировых хозяйственных связей. По итогам 2025 года общий объем экспорта Татарстана составил 10,56 миллиарда долларов. Важную роль в достижении данных результатов играют инструменты поддержки Российского экспортного центра. Уверен, расширение направлений нашего взаимодействия и поддержка в реализации совместных проектов будут способствовать дальнейшему успешному сотрудничеству", – отметил Минниханов.
Руководителем Представительства РЭЦ в Республике Татарстан назначена Светлана Боброва, которая ранее работала в Гарантийном фонде республики.
Всего в регионах России работают 17 представительств РЭЦ – в Московкой области, Белгороде, Владивостоке, Екатеринбурге, Иркутске, Калининграде, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре, Казани, Санкт-Петербурге, Ставрополе, Уфе и Хабаровске, их деятельность осуществляется по хабовому принципу, не ограничиваясь регионом присутствия.
Представительства обеспечивают работу с клиентами в закрепленных за ними регионах, координацию взаимодействия с региональными органами власти, инфраструктурой поддержки бизнеса, деловыми объединениями. Их деятельность направлена на поддержку экспортно ориентированных компаний и увеличение объемов несырьевого неэнергетического экспорта регионов.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
РЭЦ подсказал экспортерам, как избежать ошибок при поиске партнеров
28 января, 13:02
В Казани с 3 по 5 февраля проходит Всероссийская конференция "Сделано в России. Выбирают в мире". Конференция объединила представителей 85 центров поддержки экспорта (ЦПЭ), 50 региональных органов власти из 45 субъектов РФ, а также 102 компании малого и среднего бизнеса. Участники обсудили итоги работы ЦПЭ за 2025 год и приоритеты национального проекта "Международная кооперация и экспорт".
РЭЦ - государственный институт поддержки несырьевого неэнергетического экспорта, который оказывает компаниям всех отраслей финансовую и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на внешние рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". В Группу РЭЦ также входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ("Эксар"), Росэксимбанк и АНО "Школа экспорта".
Цифровая платформа "Мой экспорт" предоставляет онлайн-доступ к государственным и бизнес-сервисам, обеспечивающим решение задач на всех этапах экспортного цикла. "Мой экспорт" является одним из фокусов национального проекта "Международная кооперация и экспорт", который направлен на увеличение экспорта несырьевых неэнергетических товаров.
Выставка ChemTech World Expo в Индии - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Предприятия России при поддержке РЭЦ покажут инновации на выставке в Индии
3 февраля, 12:46
 
ЭкономикаРоссияРеспублика Татарстан (Татарстан)Российский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала