РЭЦ открыл представительство в Татарстане

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) открыл свое представительство в Татарстане, сообщила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина на встрече с главой региона Рустамом Миннихановым в Казани.

"Татарстан демонстрирует высокий экспортный потенциал, как и уровень развития партнерских связей с зарубежными странами, в том числе со странами исламского мира. С учетом этого Российский экспортный центр открыл Представительство в Казани – долгожданное событие, к которому мы с вами готовились", – сообщила Вероника Никишина.

"Поддержка республиканских предприятий-экспортеров и продвижение продукции на внешние рынки - важные направления развития внешнеэкономической деятельности Татарстана. Экономика нашей республики интегрирована в систему мировых хозяйственных связей. По итогам 2025 года общий объем экспорта Татарстана составил 10,56 миллиарда долларов. Важную роль в достижении данных результатов играют инструменты поддержки Российского экспортного центра. Уверен, расширение направлений нашего взаимодействия и поддержка в реализации совместных проектов будут способствовать дальнейшему успешному сотрудничеству", – отметил Минниханов.

Руководителем Представительства РЭЦ в Республике Татарстан назначена Светлана Боброва, которая ранее работала в Гарантийном фонде республики.

Всего в регионах России работают 17 представительств РЭЦ – в Московкой области, Белгороде, Владивостоке, Екатеринбурге, Иркутске, Калининграде, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре, Казани, Санкт-Петербурге, Ставрополе, Уфе и Хабаровске, их деятельность осуществляется по хабовому принципу, не ограничиваясь регионом присутствия.

Представительства обеспечивают работу с клиентами в закрепленных за ними регионах, координацию взаимодействия с региональными органами власти, инфраструктурой поддержки бизнеса, деловыми объединениями. Их деятельность направлена на поддержку экспортно ориентированных компаний и увеличение объемов несырьевого неэнергетического экспорта регионов.

В Казани с 3 по 5 февраля проходит Всероссийская конференция "Сделано в России. Выбирают в мире". Конференция объединила представителей 85 центров поддержки экспорта (ЦПЭ), 50 региональных органов власти из 45 субъектов РФ, а также 102 компании малого и среднего бизнеса. Участники обсудили итоги работы ЦПЭ за 2025 год и приоритеты национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

РЭЦ - государственный институт поддержки несырьевого неэнергетического экспорта, который оказывает компаниям всех отраслей финансовую и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на внешние рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". В Группу РЭЦ также входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ("Эксар"), Росэксимбанк и АНО "Школа экспорта".