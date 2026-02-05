Платформа "Мой экспорт" помогла более 200 компаниям упростить страхование

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Цифровая платформа "Мой экспорт" в 2025 году помогла более 200 компаниям упростить страхование экспортных контрактов, говорится в сообщении Российского экспортного центра (РЭЦ, группа ВЭБ).

"В 2025 году цифровая платформа "Мой экспорт" (государственная информационная система "Одно окно") стала основным каналом взаимодействия малого и среднего бизнеса с Российским агентством по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ("Эксар" входит в Группу РЭЦ). Всего за прошедший год в рамках программы страхования отсрочки платежа для клиентов МСП страховую защиту своих поставок получили 243 экспортера, относящихся к малым и средним компаниям, из 48 регионов России", - говорится в сообщении.

Для современного предпринимателя платформа "Мой экспорт" Российского экспортного центра - это прежде всего инструмент экономии времени. Ключевые преимущества платформы - это минимум рутины: благодаря интеграции с государственными системами большая часть данных в заявлениях заполняется автоматически. Это избавляет экспортеров от необходимости вводить информацию вручную и снижает риск ошибок.

Также это полный контроль 24/7 - статус заявки можно отследить в личном кабинете в режиме реального времени, а уведомления о важных этапах рассмотрения оперативно приходят на электронную почту. Также платформа обеспечивает технологичность и гибкость - сервис доступен круглосуточно из любой точки страны. Умные подсказки помогают корректно заполнить форму, а функция сохранения черновика позволяет вернуться к работе с документом в удобный момент.

Еще одно преимущество - экономическая выгода: онлайн-формат предлагает предпринимателям льготные условия страхования, делая господдержку доступной даже для компаний с небольшими объемами поставок. Еще она дает равные возможности: платформа стирает географические границы - получить страховое покрытие и выйти на внешние рынки могут предприятия из любого региона России, вне зависимости от их удаленности от федерального центра.

Продукт "Страхование отсрочки платежа для МСП" разработан специально для того, чтобы малый и средний бизнес мог предлагать зарубежным партнерам конкурентные условия сотрудничества, не опасаясь рисков, связанных с получением платежей после поставки товара или оказания услуг.

"Страхование отсрочки платежа для МСП" на "Моем экспорте": стоимость услуги при оформлении через платформу составляет 30 тысяч рублей (специальный тариф действует только при подаче заявки через цифровую платформу "Мой экспорт"), а весь процесс выпуска документов занимает до восьми рабочих дней. Условия продукта не требуют предоставления финансовой отчетности иностранного покупателя, а также иных документов; достаточно заявления на страхование, заполненного в электронном виде.

Договор заключается в максимально простой форме путем принятия условий оферты. Для вступления страховой защиты в силу достаточно оплатить страховую премию. Страховой лимит по одному договору составляет до 10 миллионов рублей (или эквивалент в валюте). "Эксар" покрывает 70% от суммы неисполненных обязательств покупателя. Полис защищает отгрузки, осуществляемые в течение одного года, при этом максимальный срок отсрочки платежа по контракту составляет 90 дней.

Для тех, кто впервые планирует воспользоваться инструментом, на платформе "Мой экспорт" размещена подробная видеоинструкция. Она пошагово демонстрирует, как быстро и корректно заполнить заявку, чтобы получить защиту своего экспорта. Ознакомиться с материалами можно по ссылке.

Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".