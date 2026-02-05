Рейтинг@Mail.ru
Россия и Бразилия обсуждают вопросы платежей и логистики, заявил Решетников
05.02.2026
Россия и Бразилия обсуждают вопросы платежей и логистики, заявил Решетников
Власти и бизнес России и Бразилии обсуждают взаимные платежи и организацию логистики, поскольку это поможет обеспечить стабильную торговлю между двумя странами, РИА Новости, 05.02.2026
2026
экономика, россия, бразилия, максим решетников
Экономика, Россия, Бразилия, Максим Решетников
Россия и Бразилия обсуждают вопросы платежей и логистики, заявил Решетников

БРАЗИЛИА, 5 фев - РИА Новости. Власти и бизнес России и Бразилии обсуждают взаимные платежи и организацию логистики, поскольку это поможет обеспечить стабильную торговлю между двумя странами, сообщил журналистам министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе визита российской делегации в Бразилию.
"Ну и, конечно, для того, чтобы обеспечить стабильную торговлю, крайне важны вопросы логистики, вопросы платежей - это тоже мы обсуждаем и на уровне органов власти, и, соответственно, на уровне бизнеса", - сообщил Решетников.
Ранее он заявил, что Россия заинтересована в диверсификации торговли с Бразилией, в частности, машиностроительной и фармацевтической продукции, IT-разработок.
