Над Белгородом и Белгородским округом уничтожили украинские ракеты
Над Белгородом и Белгородским округом уничтожили украинские ракеты
Система ПВО сбила вражеские ракеты над Белгородом и Белгородским округом, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 05.02.2026
Над Белгородом и Белгородским округом уничтожили украинские ракеты
Гладков: средства ПВО сбили ракеты ВСУ над Белгородом и Белгородским округом