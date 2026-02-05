Над Белгородом и Белгородским округом уничтожили украинские ракеты

БЕЛГОРОД, 5 фев - РИА Новости. Система ПВО сбила вражеские ракеты над Белгородом и Белгородским округом, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Воздушную тревогу глава области объявил в четверг в 14.10 мск, через 16 минут угрозу отменили.

« "Над Белгородом и Белгородским округом сработала наша система ПВО – сбиты вражеские ракеты. Предварительно, пострадавших нет", - написал Гладков в своем Telegram-канале.