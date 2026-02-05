https://ria.ru/20260205/raketa-2072573840.html
С космодрома Плесецк запустили "Союз-2.1б" с военными спутниками
Российские космические войска запустили с космодрома Плесецк в Архангельской области ракету "Союз-2.1б" с военными спутниками, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T22:35:00+03:00
архангельская область
