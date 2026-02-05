Рейтинг@Mail.ru
С космодрома Плесецк запустили "Союз-2.1б" с военными спутниками
22:29 05.02.2026 (обновлено: 22:35 05.02.2026)
С космодрома Плесецк запустили "Союз-2.1б" с военными спутниками
Российские космические войска запустили с космодрома Плесецк в Архангельской области ракету "Союз-2.1б" с военными спутниками, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.02.2026
безопасность, архангельская область, плесецк (космодром), министерство обороны рф (минобороны рф), в мире
Безопасность, Архангельская область, Плесецк (космодром), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), В мире
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Российские космические войска запустили с космодрома Плесецк в Архангельской области ракету "Союз-2.1б" с военными спутниками, сообщили в Минобороны РФ.
"В четверг, 5 февраля, в 21 час 59 минут (мск) с Государственного испытательного космодрома министерства обороны Российской Федерации (космодром "Плесецк") в Архангельской области боевым расчетом космических войск успешно осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическими аппаратами в интересах Минобороны России", - говорится в сообщении.
Это первый российский космический пуск в 2026 году.
Международная космическая станция с пристыкованным модулем Наука - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Германия хочет создать группировку из ста спутников, пишет Reuters
БезопасностьАрхангельская областьПлесецк (космодром)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)В мире
 
 
Заголовок открываемого материала