https://ria.ru/20260205/rabota-2072348194.html
Стало известно число россиян, готовых работать неофициально
Стало известно число россиян, готовых работать неофициально - РИА Новости, 05.02.2026
Стало известно число россиян, готовых работать неофициально
Каждый третий россиянин готов согласиться на работу с "серой" зарплатой или без официального оформления, следует из результатов исследования SuperJob, которые... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T02:31:00+03:00
2026-02-05T02:31:00+03:00
2026-02-05T02:31:00+03:00
общество
superjob
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933997260_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_30b2691bd67b18fe880d8a0a7b9e3e6a.jpg
https://ria.ru/20260111/vakansii-2067185030.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933997260_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_5f74887798b065ff7b2193a2403d58c2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, superjob
Стало известно число россиян, готовых работать неофициально
РИА Новости: каждый третий россиянин готов работать неофициально
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Каждый третий россиянин готов согласиться на работу с "серой" зарплатой или без официального оформления, следует из результатов исследования SuperJob, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Сорок два процента экономически активных россиян не согласны на работу с "серой" зарплатой или неофициальным устройством. Один из трех готов согласиться на подобные схемы найма. Каждый четвертый затруднился с ответом", - говорится в опросе.
Кроме того, мужчины демонстрируют большую готовность к неофициальной занятости по сравнению с женщинами - 40% против 27%.
Уточняется, что недобросовестным работодателям проще договориться с россиянами старше 45 лет. В этой группе 36% потенциально согласны на зарплату в конверте. Респонденты с высшим образованием, наоборот, чаще отказываются от подобных "серых" схем (44%).
Исследование SuperJob
проводилось с 27 января по 2 февраля 2026 года, в опросе приняли участие 1,8 тысячи россиян.