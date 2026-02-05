Стало известно число россиян, готовых работать неофициально

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Каждый третий россиянин готов согласиться на работу с "серой" зарплатой или без официального оформления, следует из результатов исследования SuperJob, которые есть в распоряжении РИА Новости.

"Сорок два процента экономически активных россиян не согласны на работу с "серой" зарплатой или неофициальным устройством. Один из трех готов согласиться на подобные схемы найма. Каждый четвертый затруднился с ответом", - говорится в опросе.

Кроме того, мужчины демонстрируют большую готовность к неофициальной занятости по сравнению с женщинами - 40% против 27%.

Уточняется, что недобросовестным работодателям проще договориться с россиянами старше 45 лет. В этой группе 36% потенциально согласны на зарплату в конверте. Респонденты с высшим образованием, наоборот, чаще отказываются от подобных "серых" схем (44%).