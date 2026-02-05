Рейтинг@Mail.ru
02:31 05.02.2026
Стало известно число россиян, готовых работать неофициально
Стало известно число россиян, готовых работать неофициально

РИА Новости: каждый третий россиянин готов работать неофициально

© iStock.com / g-stockstudioБизнесмен работает за компьютером
Бизнесмен работает за компьютером - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© iStock.com / g-stockstudio
Бизнесмен работает за компьютером. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Каждый третий россиянин готов согласиться на работу с "серой" зарплатой или без официального оформления, следует из результатов исследования SuperJob, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Сорок два процента экономически активных россиян не согласны на работу с "серой" зарплатой или неофициальным устройством. Один из трех готов согласиться на подобные схемы найма. Каждый четвертый затруднился с ответом", - говорится в опросе.
Кроме того, мужчины демонстрируют большую готовность к неофициальной занятости по сравнению с женщинами - 40% против 27%.
Уточняется, что недобросовестным работодателям проще договориться с россиянами старше 45 лет. В этой группе 36% потенциально согласны на зарплату в конверте. Респонденты с высшим образованием, наоборот, чаще отказываются от подобных "серых" схем (44%).
Исследование SuperJob проводилось с 27 января по 2 февраля 2026 года, в опросе приняли участие 1,8 тысячи россиян.
Собеседование при приеме на работу - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Названы вакансии, на которые чаще всего откликаются россияне
11 января, 01:59
 
