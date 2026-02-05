Над российскими регионами уничтожили 17 украинских беспилотников

«

"Пятого февраля с 18.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 13 – над территорией Брянской области, три БПЛА – над территорией Белгородской области и один – над территорией Курской области", - следует из сообщения российского оборонного ведомства.