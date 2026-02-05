https://ria.ru/20260205/pvo-2072578658.html
Над российскими регионами уничтожили 17 украинских беспилотников
Над российскими регионами уничтожили 17 украинских беспилотников - РИА Новости, 05.02.2026
Над российскими регионами уничтожили 17 украинских беспилотников
ПВО в период с 18.00 мск до 23.00 мск перехватила и уничтожила 17 украинских БПЛА над несколькими российскими областями, сообщило Минобороны РФ в четверг. РИА Новости, 05.02.2026
