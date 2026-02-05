https://ria.ru/20260205/pvo-2072536790.html
Силы ПВО сбили 40 украинских беспилотников
Силы ПВО сбили 40 украинских беспилотников - РИА Новости, 05.02.2026
Силы ПВО сбили 40 украинских беспилотников
ПВО с 13.00 мск до 18.00 мск перехватила и уничтожила 40 украинских БПЛА над регионами России, сообщило Минобороны РФ во вторник. РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T18:12:00+03:00
2026-02-05T18:12:00+03:00
2026-02-05T18:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
белгородская область
ростовская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151780/13/1517801314_0:175:3017:1872_1920x0_80_0_0_b0f832cb403d9c6152ac13fefbb49033.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
белгородская область
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151780/13/1517801314_144:0:2873:2047_1920x0_80_0_0_1f15608d61f84debc96a0f9aeec42264.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, белгородская область, ростовская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Белгородская область, Ростовская область
Силы ПВО сбили 40 украинских беспилотников
Средства ПВО за 5 часов уничтожили 40 дронов ВСУ