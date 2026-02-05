Рейтинг@Mail.ru
ПВО за пять часов сбила 29 украинских беспилотников
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:39 05.02.2026
ПВО за пять часов сбила 29 украинских беспилотников
ПВО за пять часов сбила 29 украинских беспилотников - РИА Новости, 05.02.2026
ПВО за пять часов сбила 29 украинских беспилотников
Средства ПВО уничтожили 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией России за пять часов, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 05.02.2026
специальная военная операция на украине
россия
ростовская область
белгородская область
россия, ростовская область, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Ростовская область, Белгородская область
ПВО за пять часов сбила 29 украинских беспилотников

ПВО за пять часов сбила 29 дронов, включая десять над Ростовской областью

Командный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией России за пять часов, сообщило Минобороны России.
"Пятого февраля с 08.00 до 13.00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: десять – над территорией Ростовской области, восемь – над территорией Белгородской области, семь – над территорией Брянской области, три – над территорией Курской области и один – над территорией Воронежской области", - говорится в сообщении.
Специальная военная операция на УкраинеРоссияРостовская областьБелгородская область
 
 
Заголовок открываемого материала