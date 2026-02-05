https://ria.ru/20260205/pvo-2072452756.html
ПВО за пять часов сбила 29 украинских беспилотников
Средства ПВО уничтожили 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией России за пять часов, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 05.02.2026
