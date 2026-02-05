https://ria.ru/20260205/putin-2072504730.html
На Западе сделали неожиданное заявление о Путине из-за решения США
На Западе сделали неожиданное заявление о Путине из-за решения США - РИА Новости, 05.02.2026
На Западе сделали неожиданное заявление о Путине из-за решения США
Отсутствие реакции Белого дома на предложение России о продлении ДСНВ говорит о дипломатическом успехе Владимира Путина, заявила экс-заместитель генерального... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T16:18:00+03:00
2026-02-05T16:18:00+03:00
2026-02-05T16:18:00+03:00
в мире
россия
москва
владимир путин
роуз гетемюллер
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068435802_0:0:3152:1774_1920x0_80_0_0_9024b48f2f9ea16ba19ba3ff26ffe222.jpg
https://ria.ru/20260205/ssha-2072416235.html
https://ria.ru/20260205/ssha-2072401697.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068435802_322:0:3053:2048_1920x0_80_0_0_e0e99ab016d17efa45bf5ed6c8030135.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, москва, владимир путин, роуз гетемюллер, нато
В мире, Россия, Москва, Владимир Путин, Роуз Гетемюллер, НАТО
На Западе сделали неожиданное заявление о Путине из-за решения США
Гетемюллер: отсутствие ответа США на предложение по ДСНВ стало победой Путина