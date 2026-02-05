Рейтинг@Mail.ru
На Западе сделали неожиданное заявление о Путине из-за решения США - РИА Новости, 05.02.2026
16:18 05.02.2026
На Западе сделали неожиданное заявление о Путине из-за решения США
На Западе сделали неожиданное заявление о Путине из-за решения США
Отсутствие реакции Белого дома на предложение России о продлении ДСНВ говорит о дипломатическом успехе Владимира Путина, заявила экс-заместитель генерального... РИА Новости, 05.02.2026
На Западе сделали неожиданное заявление о Путине из-за решения США

Гетемюллер: отсутствие ответа США на предложение по ДСНВ стало победой Путина

Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Отсутствие реакции Белого дома на предложение России о продлении ДСНВ говорит о дипломатическом успехе Владимира Путина, заявила экс-заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер.
"Я думала, это станет легкой дипломатической победой для Трампа, ведь он говорит о себе как о стороннике мирных переговоров. Теперь это превращается в дипломатическую победу для Путина", — отметила она в беседе с Newsweek.
По словам Гетемюллер, Москва заняла более высокую моральную позицию, первой выступив с инициативой по ДСНВ. Она подчеркнула, что принятие этого российского предложения должно было стать очевидным решением для Трампа.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
В США сделали заявление о войне с Россией после истечения срока ДСНВ
Вчера, 12:12
Срок действия Договора между Россией и Соединенными Штатами о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений истек 5 февраля 2026 года. Российский лидер Владимир Путин объявлял о готовности Москвы придерживаться его положений дополнительно в течение года.
В Кремле заявляли, что истечение срока договора плохо скажется на стратегической безопасности, предложение России остается на повестке дня.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
СМИ раскрыли, что задумали США после окончания действия ДСНВ
Вчера, 11:22
 
